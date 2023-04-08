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Власти Крыма сообщили о намерении создать российско-венесуэльскую судоходную компанию

Власти республики и Венесуэлы собираются создать рабочие группы по логистике и совместную российско-венесуэльскую судоходную компанию, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Фото: sputnik-abkhazia.ru

Фото: sputnik-abkhazia.ru

Первое совещание прошло еще в начале марта, со стороны южноамериканской страны тогда присутствовали мэры нескольких городов. На встрече в режиме ВКС обсуждался вопрос импорта и экспорта товаров.

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«В создании рабочих групп заинтересована венесуэльская сторона. Они хотят получать из Крыма зерно и продукцию химического производства. Производители полуострова со своей стороны готовы поставлять также вино, продукцию электроприборостроения и другие товары. Южноамериканская республика готова торговать кофе, какао, мясом, морепродуктами и фруктами», - сообщил господин Константинов.

Он также отметил, что Крым заинтересован в организации обучения венесуэльских студентов, которое возможно на базе Крымского федерального университета им. Вернадского.

Андрей Ульченко

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