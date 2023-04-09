Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Абинске

Один человек погиб и один пострадал в результате ЧП в частном доме в Абинске, сообщает источник «Коммерсантъ-Кубань». Происшествие случилось 8 апреля на улице Саратовской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

По предварительным данным, в доме произошла утечка бытового газа, которая привела к взрыву и пожару.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:04. Площадь пожара составила 30 кв.м. В 18:25 открытое горение удалось ликвидировать.

«Причина пожара устанавливается»,– отметили в ведомстве.

К тушению пожара от МЧС привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

30 января в Краснодаре обрушился балкон из-за взрыва походного газового баллона.

Наталья Решетняк

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