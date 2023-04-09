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ФК «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» в матче 22-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» на своем поле проиграл самарским «Крыльям Советов». Матч закончился победой гостей со счетом 2:1.

Фото: https://vk.com / pfcsochi

Фото: https://vk.com / pfcsochi

В первом тайме команды обменивались быстрыми атаками, но зрители не увидели забитых мячей. Счет в матче открыли самарские футболисты на 52-й минуте, когда отличился Илья Гапонов. На 73-й минуте защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца забил второй мяч в ворота хозяев. На последних минутах основного времени гол забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. В итоге победа «Крыльев Советов» со счетом 2:1.

После 22-го тура «барсы» занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч подопечные Курбана Бердыева сыграют 15 апреля на своем поле с «Краснодаром».

Евгений Леонтьев

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