Суд обязал краснодарскую частную клинику освободить занимаемое здание

По решению арбитражного суда Краснодарского края Клиника малоинвазивной хирургии (КМХ), расположенная в Западном округе краевой столицы, должна освободить занимаемое здание. В качестве истца выступила соучредитель медучреждения Нелля Мкртумян, которая также требовала с КМХ арендную плату за несколько лет. Решение суда пока не опубликовано, о нем «Ъ-Кубань» рассказал представитель истца Вячеслав Кантер. По его словам, во взыскание аренды с клиники в пользу Нелли Мкртумян судом было отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: clinic-kmh.ru Фото: clinic-kmh.ru

Владельцем здания по ул. Энгельса, 171, где расположена клиника, ранее являлся муж Нелли Мкртумян Мелик Мнацаканян. Он также имел одну третью долю в ООО «КМХ». С 2018 года между ним и клиникой было заключено несколько договоров аренды помещений (стоимость аренды здания площадью 832 кв. м составляла 1 млн руб. в месяц), однако за все время, по словам госпожи Мкртумян, которая стала владелицей бизнеса после смерти супруга, было выплачено лишь 1,7 млн руб. Женщина через суд пыталась взыскать арендную плату с бизнес-партнеров и выселить клинику.

Одновременно с этим процессом дело рассматривалось и в Прикубанском районном суде Краснодара, куда с иском о признании договоров аренды недействительными обратились представители клиники. Они утверждали, что Мелик Мнацаканян при основании общества принял участие в его уставном капитале в виде аренды здания сроком на 10 лет, а значит, заключенные договоры аренды были ничтожными. В результате судом документы признаны недействительными.

Также Нелля Мкртумян обратилась в прокуратуру края с просьбой организовать внеплановую проверку клиники в связи с тем, что якобы КМХ получила лицензию на осуществление деятельности по подложному договору аренды.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Клиника малоинвазивной хирургии» было создано в 2017 году. Сегодня ею в равных долях владеют Нелли Мкртумян, Владимир Сергеев и Людмила Сидорова. Уставный капитал общества составляет 12 тыс. руб. В 2021 году выручка от продаж составляла 30 млн руб., убыток — 6 млн руб. Более свежих данных нет. По данным сайта клиники, это учреждение предлагает услуги в области урологии, колопроктологии, общей хирургии, гинекологии и др.

Андрей Ульченко

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