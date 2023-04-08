В Екатеринбурге закроется ресторан Grain

В ресторане Grain, расположенном в жилом комплексе «Макаровский» на берегу Исети в Екатеринбурге, объявили о закрытии. Заведение проработает до 30 апреля.

«Как это принято говорить, по независящим от нас (и неожиданным, в какой-то степени) обстоятельствам. Мы открылись чуть больше года назад и задумывали grain как место, в котором всем нам будет приятно проводить время за завтраком, деловым обедом, чашкой кофе или ужином», — рассказали на странице заведения в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ресторан принадлежит Ярославу и Вадиму Борисихиным и основателю Российского ресторанного фестиваля Александру Сысоеву.

Ранее в ЖК «Макаровский» закрылось гастробистро Most, которое в 2021 году открыл ресторатор Кирилл Шлаен. Как сообщили в компании ресторатора, на его месте появится «Большой банкетный зал». В этом же ЖК работает «Большой грузинский» ресторан.

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