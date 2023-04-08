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Коммерсантъ FM
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Глава Крыма: над Феодосией сбита ракета ВСУ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что над городом Феодосия была сбита ракета, запущенная со стороны Украины. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Как сообщил советник господина Аксенова Олег Крючков в Telegram, обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма, жертв и разрушений нет.

Последний раз Крым подвергался атаке 29 марта. Тогда под Симферополем был сбит беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений не было.

21 марта три морских беспилотника ВСУ пытались прорваться в бухту под Севастополем. Днем ранее украинская армия атаковала Джанкой с помощью трех БПЛА, которые были уничтожены силами ПВО. В результате падения аппаратов серьезные ранения получил местный житель.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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