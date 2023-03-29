Под Симферополем взорвался сбитый беспилотник

В поселке Гвардейское под Симферополем взорвался упавший беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, он был сбит ПВО.

«В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации»,— написал глава региона в Telegram-канале.

По словам местных жителей, взрыв произошел в районе авиабазы, находящейся в подчинении ВКС России. В администрации Гвардейского сельского поселения уточнили «Ъ», что беспилотник был сбит в 17:40 силами радиоэлектронной борьбы. Советник главы Крыма Олег Крючков предположил, что, скорее всего, это был «Стриж».

На прошлой неделе три морских беспилотника ВСУ пытались прорваться в бухту под Севастополем. Днем ранее украинская армия атаковала Джанкой с помощью трех БПЛА, которые были уничтожены силами и средствами ПВО. В результате падения аппаратов, начиненных взрывчаткой и шрапнелью, были серьезно повреждены несколько жилых домов, магазин и здания техникума. Также серьезные ранения получил один местный житель.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь