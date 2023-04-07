Минюст признал иностранным агентом Аркадия Бабченко

Минюст России дополнил реестр иностранных агентов. В список включены общество с ограниченной ответственностью «Хроникер» и Аркадий Бабченко. Ведомство отмечает, что проживающий за рубежом Аркадий Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ и «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Бабченко

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Аркадий Бабченко

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Согласно данным из открытых источников, журналист уехал из России в 2017 году, и по 2019 год находился на Украине. В 2018 году в Киеве было инсценировано убийство Аркадия Бабченко.

«Хроникер» учрежден Владимиром Рувинским, ранее также внесенным в список иностранных агентов (решение об этом принято 14 октября 2022 года). В случае с включением в реестр данного ООО речь идет о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона, отмечает Минюст.

Решение о включении «Хроникера» принято 5 апреля, Аркадия Бабченко — сегодня, 7 апреля. Таким образом, сейчас в списке числятся 573 физических и юридических лиц.