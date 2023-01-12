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Коммерсантъ FM
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Аркадий Бабченко объявлен в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко. В качестве основания в базе указан розыск «по статье Уголовного кодекса». По какой именно, не уточняется.

Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Аркадий Бабченко

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Господин Бабченко — бывший военный корреспондент «Московского комсомольца». В марте 2012 года стал фигурантом уголовного дела за призывы к массовым беспорядкам, о результатах расследования не сообщалось. В 2017 году он уехал из РФ, объяснив это поступающими угрозами. После этого жил на Украине, где в 2018 году участвовал в инсценировке собственного убийства. В 2019 году уехал из Украины из-за избрания президентом Владимира Зеленского. Росфинмониторинг в 2020 году внес господина Бабченко в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Господин Бабченко в российско-украинском конфликте поддерживает Киев. В соцсетях он объявляет сборы пожертвований для украинской армии.

Леонид Уварчев

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