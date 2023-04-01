Посол РФ считает, что Запад подталкивает Сербию к контактам с Украиной

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко прокомментировал заявление премьера Сербии Аны Брнабич о том, что Белград солидарен с украинским народом. Он отметил, что она говорила именно о народе и что у Сербии нет «каких-то особых контактов с киевским режимом». По его информации к этим контактам Белград подталкивают страны Запада.

«Контактов каких-то особых с киевским режимом нет, несмотря на то, что, и это общеизвестно, западники всячески подталкивают руководство Сербии к более активным контактам с киевским режимом. Но я повторяю, их нет»,— сказал господин Боцан-Харченко «России 24» (цитата по ТАСС). По его словам, Белград также выдерживает линию отказа от присоединения к санкциям против России.

Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз. Брюссель кроме проведения реформ требует проведения согласованной внешней политики, в том числе по санкциям. Александр Вучич в феврале говорил, что не знает, сколько еще власти страны смогут не вводить санкции против России. По его словам, Белград платит за это высокую цену.

О политической ситуации в Сербии — в материале «Ъ» «Белград сделал ход министром».

Леонид Уварчев