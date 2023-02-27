На Приднестровье наступают со всех страниц

Прошлая неделя закончилась, а нынешняя — началась с новых заявлений по поводу непризнанного Приднестровья. В Кремле говорят, что ждут провокаций со стороны Киева и Запада. Украинские власти отвечают: проблемы на Днестре может создать исключительно Москва. Зато в Тирасполе настолько спокойны, что приднестровский лидер Вадим Красносельский комментирует ситуацию между делом и призывает панике не поддаваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские военные в Приднестровье оказались в неприятной, чуть ли не безвыходной ситуации

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости Российские военные в Приднестровье оказались в неприятной, чуть ли не безвыходной ситуации

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

«Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная — она провоцируется извне. Мы знаем, что наши оппоненты как в украинском, киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет» — это заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в понедельник разлетелось по лентам информагентств. Таким образом, приднестровская тема, которая будоражила медийное пространство на прошлой неделе, получила продолжение.

Началось все с того, что 23 февраля Минобороны России заявило: «В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики».

Осуществить ее, как утверждали в ведомстве, должны вооруженные силы Украины, «в том числе с привлечением националистического формирования "Азов"» (запрещенная в РФ организация).

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой и готово к реагированию на любые изменения обстановки»,— заявили в Минобороны утром 23 февраля.

На следующий день в военном ведомстве опять выпустили заявление по приднестровской теме. Там сообщили, что «киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику». В тот же день вслед за военными высказался российский МИД. Там заявили, что с украинской стороны к приднестровскому участку границы с Молдавией стянута военная техника и личный состав украинских подразделений, развернута артиллерия, участились полеты украинских беспилотников над территорией непризнанной республики.

В МИД РФ в связи с этим предостерегли «страны—члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов».

«Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию»,— заявили в МИД РФ.

На заявления российской стороны ответил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В комментарии Radio Moldova он отметил, что «решение приднестровской проблемы принадлежит только молдавской стороне».

«Де-юре молдавская сторона, если ей нужна поддержка Украины, должна обратиться к президенту Зеленскому, а он, в свою очередь, должен принять соответствующие решения»,— сказал господин Подоляк.

«Украина не будет выступать с инициативами без консультаций с Молдовой, Румынией и странами Европейского союза. Что касается провокационных действий, то единственная страна, которая может это сделать в Молдове и которая обязательно будет что-то делать в Приднестровском регионе, это Российская Федерация»,— ответил господин Подоляк на заявления российских Минобороны и МИДа.

Кишинев также на прошлой неделе заявил, что информация, распространенная Минобороны России, не подтверждается. Об этом молдавские власти сообщили в официальном Telegram-канале «Первоисточник»: «Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова. Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано».

Молдавский эксперт, глава неправительственной организации WatchDog Валерий Паша называет описанные Минобороны РФ сценарии «нереальными».

«Украина на такое не пойдет, и Кишиневу это (обострение ситуации.— “Ъ”) тоже не нужно»,— сказал господин Паша в беседе с “Ъ”. При этом, по его словам, у России также сейчас нет возможностей создать с территории Приднестровья серьезные угрозы Украине и даже Молдавии, чей военный потенциал с украинским несопоставим.

Эксперт также напомнил, что военнослужащие приднестровской армии и приднестровцы, которые служат в составе российского миротворческого контингента, а также в Оперативной группе российских войск (ОГРВ, охраняет в том числе военные склады у села Колбасна), помимо российских паспортов часто обладают еще молдавскими и украинскими. Этот факт, по мнению Валерия Паши, может существенно влиять на желание военных участвовать в потенциальном конфликте.

Отдельного внимания заслуживает реакция Тирасполя на тревожные заявления Москвы. Точнее — ее отсутствие.

На прошлой неделе приднестровские власти никак не комментировали сообщения, широко обсуждавшиеся не только в Молдавии, но и за ее пределами.

Только 27 февраля пресс-служба лидера непризнанной республики Вадима Красносельского сообщила о его реакции на упоминание обстановки вокруг Приднестровья в разных столицах.

Господин Красносельский высказался по этой теме во время селекторного совещания с руководителями органов госуправления. Причем вскользь — после того как похвалил местные власти за высокий уровень организации состоявшихся накануне масленичных гуляний. «Отдельно глава государства остановился на ситуации по внешнему периметру Приднестровья. Обстановку он назвал напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой президентский принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан. Важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их, подчеркнул президент»,— сообщила пресс-служба Вадима Красносельского.

Надо сказать, что такое поведение Тирасполя — это не что-то необычное. С 24 февраля прошлого года в Приднестровье практически не комментируют боевые действия между Россией и Украиной, которые не только являются участниками переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в статусе посредников, но и крайне важны в том числе для экономического выживания непризнанной республики. Именно с территории Украины до того, как после 24 февраля 2022 года украинской стороной был закрыт приднестровский участок границы с Молдавией, в Приднестровье завозились почти все товары. Россия же среди прочего обеспечивает Приднестровье газом и выплачивает денежную надбавку пенсионерам.

Хотя приднестровские власти в прошлом не раз заявляли о желании стать частью России, а по всей республике наряду с ее красно-зеленым флагом вывешены российские триколоры, Вадим Красносельский ни разу не высказался публично в поддержку действий Москвы.

Да и до нынешней фазы столкновений между РФ и Украиной Тирасполь не пытался выстроить отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, хотя с Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабахом политическое взаимодействие давно налажено.

Все вышеперечисленное вовсе не означает, что дестабилизация в Приднестровье невозможна. Непризнанная республика, которую всегда было принято называть форпостом России, оказалась в ситуации, в которой она до сих пор ни разу не находилась. Риски значительно возросли, поскольку воюющая Украина однозначно воспринимает Приднестровье как угрозу своей безопасности из-за нахождения там российских военных. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что у границы с Приднестровьем сосредоточены украинские силы. Они, по ее словам, «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна». При этом Москва лишена возможности в случае чего оперативно направить помощь тем 1,5 тыс. военным РФ (большинство из них приднестровские россияне), которые находятся на Днестре. Сделать это можно только по воздуху, но при этом миновать воздушное пространство Украины, охраняемое системами ПВО, невозможно.

Владимир Соловьев