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Коммерсантъ FM
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Сброшенный с беспилотника снаряд ранил человека в Брянской области

Один человек пострадал в результате очередного обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных территорий Брянской области. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в Суземском районе.

«Сейчас ему (пострадавшему.— "Ъ") оказывается вся необходимая помощь. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы»,— написал чиновник в Telegram-канале.

Ранее сегодня, 5 марта, в соседней приграничной Белгородской области в результате обстрела властям пришлось эвакуировать жителей села. Пострадавших в результате этого происшествия нет. 3 апреля ВСУ атаковали с беспилотников здания военкомата и отдела МВД в городе Севске в Брянской области. В результате атак никто не пострадал.

Районы Брянской области подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции на Украине. В регионе введены режим повышенного уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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