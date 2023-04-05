Жителей белгородского села эвакуировали на броневиках после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном минометном обстреле села Новая Таволжанка в приграничном Шебекинском городском округе. По его данным, пострадавших нет, администрация населенного пункта оперативно вывезла жителей обстреливавшихся улиц на безопасное расстояние на броневиках.

По предварительной информации, осколками снарядов повреждены три частных домовладения и три автомобиля. В зданиях выбиты окна и посечены фасады и кровля. На месте работают оперативные службы.

Вчера, 4 апреля, в Новой Таволжанке беспилотник сбросил два взрывных устройства. Никто не пострадал. За день до этого в Шебекинском городском округе из-за обстрела эвакуировали работников местного предприятия.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. На границе с Украиной построена оборонительная засечная черта. Власти помогают жителям приграничных регионов с переездом: определились с новым жильем уже 971 человек.

Сергей Толмачев, Воронеж