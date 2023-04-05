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Коммерсантъ FM
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Шахта «Листвяжная» возобновляет работу после аварии в ноябре 2021 года

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе возобновила горные работы после аварии в ноябре 2021 года. Как сообщили в пресс-службе ООО «Шахта "Листвяжная"» (входит в холдинг «СДС-Уголь»), предприятие начало проходку конвейерного штрека 825, необходимого для ввода в эксплуатацию новой лавы 824.

Положительное заключение о техническом проекте разработки месторождения центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых выдала шахте в ноябре 2022 года. Помимо этого «Листвяжная» получила в прошлом году положительные заключения экспертизы промышленной безопасности о проектах дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты шахты и др., уточнили в пресс-службе.

В декабре прошлого года был согласован план развития горных работ «Листвяжной» на 2023 год. В марте 2023-го по поручению заместителя председателя правительства России Александра Новака было проведено комплексное обследование шахты с участием представителей Минэнерго и МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора и других ведомств, а также администрации областного правительства, Росуглепрофа и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

В итоговом протоколе межведомственная комиссия отметила соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты «Листвяжная» требованиям промышленной безопасности и охраны труда, подтвердила готовность предприятия к ведению подготовительных работ по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации ее последствий.

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021 года, в ней погибли 46 горняков, а затем во время спасательной операции — 5 горноспасателей. После аварии были арестованы по различным уголовным обвинениям руководители шахты и АО «Холдинговая компания "СДС-Угля"».

Игорь Лавренков, Кемерово

Фотогалерея

ЧП на шахте «Листвяжная»

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Утром 25 ноября в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области

Утром 25 ноября в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Задымление произошло на глубине 250 м. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность

Задымление произошло на глубине 250 м. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность

Фото: Reuters / Alexander Patrin

На месте ЧП организованы поисково-спасательные работы

На месте ЧП организованы поисково-спасательные работы

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Следственный комитет сообщил о «газодинамическом явлении» в шахте, которое привело к задымлению вентиляционного штрека

Следственный комитет сообщил о «газодинамическом явлении» в шахте, которое привело к задымлению вентиляционного штрека

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По предварительным данным, причиной аварии мог стать человеческий фактор

По предварительным данным, причиной аварии мог стать человеческий фактор

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Сообщается о 52 погибших

Сообщается о 52 погибших

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Среди погибших шесть спасателей

Среди погибших шесть спасателей

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В области был объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

В области был объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Авария в «Листвяжной» стала крупнейшей в угледобывающей промышленности с трагедии в шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда погиб 91 человек, около 100 пострадали

Авария в «Листвяжной» стала крупнейшей в угледобывающей промышленности с трагедии в шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда погиб 91 человек, около 100 пострадали

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Шахтой владеет компания «СДС-Уголь», которая занимает третье место по добыче угля в России и входит в тройку лидеров среди отечественных экспортеров угля

Шахтой владеет компания «СДС-Уголь», которая занимает третье место по добыче угля в России и входит в тройку лидеров среди отечественных экспортеров угля

Фото: Russian Ministry for Emergency Situations / AP

Спасатели на шахте «Листвяжная»

Спасатели на шахте «Листвяжная»

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

При пожаре на шахте пострадали более 60 человек

При пожаре на шахте пострадали более 60 человек

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Около 40 пострадавших находятся в больницах

Около 40 пострадавших находятся в больницах

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Жители города Белово возле КПП №1 шахты «Листвяжная»

Жители города Белово возле КПП №1 шахты «Листвяжная»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На место ЧП прибыли врио главы МЧС России Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий

На место ЧП прибыли врио главы МЧС России Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Вечером 25 ноября из-за роста концентрации метана спасательная операция была приостановлена

Вечером 25 ноября из-за роста концентрации метана спасательная операция была приостановлена

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

По делу о гибели горняков задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка

По делу о гибели горняков задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Утром 26 ноября поисково-спасательные работы на шахте возобновились

Утром 26 ноября поисково-спасательные работы на шахте возобновились

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

26 ноября в шахте был обнаружен спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим

26 ноября в шахте был обнаружен спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Утром 25 ноября в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Задымление произошло на глубине 250 м. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность

Фото: Reuters / Alexander Patrin

На месте ЧП организованы поисково-спасательные работы

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Следственный комитет сообщил о «газодинамическом явлении» в шахте, которое привело к задымлению вентиляционного штрека

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По предварительным данным, причиной аварии мог стать человеческий фактор

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Сообщается о 52 погибших

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Среди погибших шесть спасателей

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В области был объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Авария в «Листвяжной» стала крупнейшей в угледобывающей промышленности с трагедии в шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда погиб 91 человек, около 100 пострадали

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Шахтой владеет компания «СДС-Уголь», которая занимает третье место по добыче угля в России и входит в тройку лидеров среди отечественных экспортеров угля

Фото: Russian Ministry for Emergency Situations / AP

Спасатели на шахте «Листвяжная»

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

При пожаре на шахте пострадали более 60 человек

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Около 40 пострадавших находятся в больницах

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Жители города Белово возле КПП №1 шахты «Листвяжная»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На место ЧП прибыли врио главы МЧС России Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Вечером 25 ноября из-за роста концентрации метана спасательная операция была приостановлена

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

По делу о гибели горняков задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Утром 26 ноября поисково-спасательные работы на шахте возобновились

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

26 ноября в шахте был обнаружен спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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