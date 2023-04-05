Шахта «Листвяжная» возобновляет работу после аварии в ноябре 2021 года

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе возобновила горные работы после аварии в ноябре 2021 года. Как сообщили в пресс-службе ООО «Шахта "Листвяжная"» (входит в холдинг «СДС-Уголь»), предприятие начало проходку конвейерного штрека 825, необходимого для ввода в эксплуатацию новой лавы 824.

Положительное заключение о техническом проекте разработки месторождения центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых выдала шахте в ноябре 2022 года. Помимо этого «Листвяжная» получила в прошлом году положительные заключения экспертизы промышленной безопасности о проектах дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты шахты и др., уточнили в пресс-службе.

В декабре прошлого года был согласован план развития горных работ «Листвяжной» на 2023 год. В марте 2023-го по поручению заместителя председателя правительства России Александра Новака было проведено комплексное обследование шахты с участием представителей Минэнерго и МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора и других ведомств, а также администрации областного правительства, Росуглепрофа и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

В итоговом протоколе межведомственная комиссия отметила соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты «Листвяжная» требованиям промышленной безопасности и охраны труда, подтвердила готовность предприятия к ведению подготовительных работ по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации ее последствий.

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021 года, в ней погибли 46 горняков, а затем во время спасательной операции — 5 горноспасателей. После аварии были арестованы по различным уголовным обвинениям руководители шахты и АО «Холдинговая компания "СДС-Угля"».

Игорь Лавренков, Кемерово