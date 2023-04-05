В Забайкалье судят замглавы стройкомпании за нападение на журналиста

В Центральный районный суд Читы направлено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора строительной компании «Интеко-1» Августина Бадасяна. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, он обвиняется по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом).

По версии следствия, в сентябре 2022 года журналисты «Заб.ру» с участием представителей администрации Читы проводили съемку видеорепортажа о качестве реализации проекта по ремонту дворов. Присутствовавший на месте съемок представитель стройкомпании, недовольный деятельностью журналистов, ударил рукой по видеокамере, «после чего взял в руки лопату и пригрозил уничтожить камеру, а также избить журналиста».

В ведомстве также добавляют, что обвиняемый виновным себя не признал. Указанная статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Как сообщили «Ъ» в редакции «Заб.ру», журналиста, получившего угрозы, зовут Вячеслав Бортницкий, а конфликт с представителем строительной компании имеет предысторию. «На протяжении нескольких лет Бадасян был постоянным антигероем наших сюжетов. Его компания регулярно выигрывает тендеры на ремонт дорог и благоустройство, предлагая низшую цену, но затем срывает сроки или получает нарекания по качеству»,— заявили в редакции.

Влад Никифоров, Иркутск