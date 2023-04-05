Искусственный интеллект обошелся малым

Рост частных вложений в технологии искусственного интеллекта (ИИ) в 2022 году в мире приостановился после десяти лет роста, следует из отчета Стэнфордского университета. Пауза в наращивании инвестиций сопровождается стремительным развитием этой технологии и регулярным выходом новых проектов на рынок. В результате, отмечают эксперты, перед мировым сообществом встают вопросы об этических проблемах, связанных с развертыванием ИИ и мерой его регулирования. Странам предстоит решить, надо ли приводить использование ИИ к человеческим этическим нормам, что сильно ограничит технологию и снизит ее эффективность, или в интересах конкуренции и развития дать разработчикам больше свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

В 2022 году частные инвестиции в искусственный интеллект в мире составили $91,9 млрд, на 27% меньше, чем в 2021 году, когда показатель составлял рекордные $125,4 млрд, говорится в отчете Стэнфордского университета «Индекс искусственного интеллекта-2023». При этом прошлогодний показатель в 1,5 раза выше уровня 2020 года и в 18 раз — 2013 года. Сокращение показателя в 2022 году — первое за последнее десятилетие.

Лидером частных вложений в ИИ остаются США — $47,4 млрд. У Китая — $13,4 млрд, у ЕС и Великобритании — $11,04 млрд. США занимают первое место и по числу стартапов в области ИИ — 542. В Китае — 160, в Великобритании — 99. В 2022 году наибольший объем инвестиций был направлен в такие сферы, как медицина и здравоохранение ($6,1 млрд), обработка и управление данными и облачные технологии ($5,9 млрд), финтех ($5,5 млрд).

Согласно ранее представленному исследованию компании CB Insights, в 2022 году мировые инвестиции в стартапы в области ИИ сократились на 34%, до $45,8 млрд.

Падение вложений произошло после рекордных показателей 2021 года и на фоне сопоставимого сокращения глобальных объемов венчурного финансирования. По мнению экспертов, сокращение 2022 года не станет трендом — сейчас рынку ИИ необходимо некоторое охлаждение (см. “Ъ” от 20 марта).

В исследовании Стэнфорда отмечается, что, несмотря на такие финансовые результаты, ИИ в 2022 году перешел в «стадию развертывания» — технология быстро прогрессирует, у нее появляются новые возможности. В процесс включены как крупные компании, так и стартапы — технология ИИ больше не контролируется небольшой группой действующих лиц. В 2022 году и начале 2023 года регулярно выпускались новые масштабные модели ИИ, способные выполнять все более широкий круг задач — от анализа текста до создания изображения и качественного распознавания речи (ChatGPT, Stable Diffusion, Whisper и DALL-E 2).

Вместе с тем выявляемые ошибки при использовании ИИ поднимают вопросы о возникающих этических проблемах о регулировании.

Предстоит решить, пойдут ли страны по пути приведения ИИ к человеческим этическим нормам, что сильно ограничит технологию и снизит ее эффективность, или в интересах конкуренции его развитие на будет существенно ограничиваться.

Отметим, что в конце марта итальянские власти объявили о временном отключении доступа пользователей к известному чат-боту ChatGPT в связи с утечкой персональных данных. После этого стало известно, что заблокировать доступ к ChatGPT из соображений конфиденциальности может и Германия.

Отмеченные экспертами Стэнфорда лидеры по объему вложений в ИИ США и Китай конкурируют между собой все активнее. Преимуществам китайского подхода (масштабный объем господдержки и свободное обращение с данными) эксперты Торговой палаты США недавно предложили противопоставить облегченное регулирование и внедрение общих подходов к нему совместно с другими странами (см. “Ъ” от 10 марта).

Еще одна важная тема для сферы ИИ — отношение населения к этой технологии. Согласно опросу Ipsos, к продуктам и услугам на основе ИИ наиболее позитивно относятся граждане Китая — 78% опрошенных против 35% в США. Согласно опросу ВЦИОМа, представленному в конце 2022 года, технологиям ИИ не доверяют 32% россиян (на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2021 году).

Венера Петрова