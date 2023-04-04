Список Forbes перетасовал фамилии

Лидером российского списка Forbes впервые стал Андрей Мельниченко. Год назад основатель «Еврохима» и «Сибирской угольной энергетической компании» был только на девятой строчке и в целом за всю историю существования рейтинга ни разу не входил даже в пятерку богатейших людей страны. Состояние господина Мельниченко оценивается в $25 млрд. В мировом списке Forbes бизнесмен находится на 58-м месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В целом же общий состав десятки богатейших людей России не изменился, они просто поменялись местами. Подробнее — в справке “Ъ FM”.

Состояние лидера списка Forbes Андрея Мельниченко за год выросло более чем в два раза и оценивается в $25 млрд. Такую динамику аналитики связывают с ростом стоимости акций одного из главных активов бизнесмена — компании «Еврохим», производящей минеральные удобрения. На второй строчке рейтинга, как и в прошлом году, глава «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин. В минувшем году его состояние увеличилось на треть и сейчас приближается к $24 млрд. А вот прошлогоднему лидеру российского списка Forbes — акционеру НЛМК Владимиру Лисину — пришлось спуститься на третью строчку. Свой капитал он тем не менее сумел приумножить: по подсчетам журналистов, активы бизнесмена составляют $22 млрд, хотя год назад было лишь немногим больше $18 млрд. Далее в рейтинге — Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов и Михаил Фридман. Для них 2022-й стал успешным, во всяком случае активы каждого бизнесмена подорожали. Единственный из топ-10, кто за минувший год стал беднее, это основатель Telegram Павел Дуров. Мало того, что ему пришлось сместиться с третьего на десятое место, так еще и состояние предпринимателя стало скромнее: $11,5 млрд против $15 млрд, в которые оценивали его активы в 2022-м.

Какие именно факторы позволили Андрею Мельниченко выбиться в лидеры российского списка Forbes? И почему, несмотря на санкции и кризис, большинство бизнесменов из топ-10 по итогам прошлого года остались в выигрыше? По словам инвестиционного стратега компании «Ари Капитал» Сергея Суверова, богатейшие люди страны просто практически не связаны со сферами, наиболее пострадавшими от санкций:

«Из-за того, что случился энергетический кризис в Европе, сильно выросли цены на газ, и производство минеральных удобрений в ЕС стало нерентабельным. В итоге многие заводы закрывались.

Кроме того, под ограничения не попали как раз те российские компании, которые производят удобрения. Так что именно они стали бенефициарами роста цен на такую продукцию.

Что касается Владимира Потанина, то он владеет важной для мировой индустрии компанией "Норильский никель". Это ключевой игрок на рынке этого металла. Рентабельность его бизнеса по итогам прошлого года превысила 50%. Нахождение в рейтинге Владимира Лисина и Алексея Мордашова связано с восстановлением цен на акции металлургических компаний. Последствия санкций для отрасли оказались не столь разрушительными, как многие ожидали».

В этом году в глобальном списке Forbes появилось шесть новых имен россиян, в частности, основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко и владельца холдинга «КДВ Групп» Дениса Штенгелова. И это неудивительно, ведь пищевая промышленность в последний год уверенно росла, отметил глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Андрей Кривенко должен был появиться в этом рейтинге еще в прошлом году, а, может быть, и в позапрошлом. "Вкусвилл" — это уникальная бизнес-модель, крупнейший пищевой бренд в России. Он является одним из лидеров в третьем квартале 2022 года и возглавил список лучших компаний по онлайн-продажам продуктов питания. Кроме того, он входит в десятку крупнейших ритейлеров. С учетом высокой лояльности потребителей ожидаемо, что компания получила высокую оценку.

Появление игроков из пищевой отрасли в списке Forbes — это тоже понятный и ожидаемый тренд. И их будет становиться все больше.

Пищевая промышленность сейчас демонстрирует наиболее высокий уровень устойчивости. Спрос на продукты питания сохраняется на относительно высоком уровне, в отличие от ряда непродовольственных товаров».

Всего в глобальный рейтинг Forbes попали имена 110 российских миллиардеров, что на 22 больше, чем год назад, но существенно меньше, чем в 2021-м, когда их было 123.

Фотогалерея Богатейшие люди планеты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1-е место. Глава концерна LVMH Бернар Арно с семьей — $211 млрд Фото: Christian Hartmann / Reuters 2-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $180 млрд Фото: Jonathan Ernst / Reuters 3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $114 млрд Фото: Charlie Riedel / AP 4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $107 млрд Фото: TORU YAMANAKA / AFP 5-е место. Глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — $106 млрд Фото: Scott Morgan / Reuters 6-е место. Основатель Microsoft Билл Гейтс — $104 млрд Фото: Julia Nikhinson / Reuters 7-е место. Основатель Bloomberg Майкл Блумберг — $94,5 млрд Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters 8-е место. Владелец компаний Telmex и Amеrica Movil Карлос Слим Элу с семьей — $93 млрд Фото: Ismael Rosas / Eyepix Group 9-е место. Глава Reliance Industries Мукеш Амбани — $83,4 млрд Фото: Adnan Abidi / Reuters 10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $80,7 млрд Фото: Jayne Kamin-Oncea / USA TODAY Sports / Reuters Следующая фотография 1 / 10 1-е место. Глава концерна LVMH Бернар Арно с семьей — $211 млрд Фото: Christian Hartmann / Reuters 2-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $180 млрд Фото: Jonathan Ernst / Reuters 3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $114 млрд Фото: Charlie Riedel / AP 4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $107 млрд Фото: TORU YAMANAKA / AFP 5-е место. Глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — $106 млрд Фото: Scott Morgan / Reuters 6-е место. Основатель Microsoft Билл Гейтс — $104 млрд Фото: Julia Nikhinson / Reuters 7-е место. Основатель Bloomberg Майкл Блумберг — $94,5 млрд Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters 8-е место. Владелец компаний Telmex и Amеrica Movil Карлос Слим Элу с семьей — $93 млрд Фото: Ismael Rosas / Eyepix Group 9-е место. Глава Reliance Industries Мукеш Амбани — $83,4 млрд Фото: Adnan Abidi / Reuters 10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $80,7 млрд Фото: Jayne Kamin-Oncea / USA TODAY Sports / Reuters Смотреть

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Сабина Адлейба