Богатейшие люди планеты

Рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes впервые возглавил гражданин Франции — глава Louis Vuitton Бернар Арно ($211 млрд), сместив с первой строчки основателя Tesla и SpaceX Илона Маска ($180 млрд). Кто еще попал в список — в фотогалерее «Ъ».