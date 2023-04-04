Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Богатейшие люди планеты

Топ-10 по версии Forbes

Рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes впервые возглавил гражданин Франции — глава Louis Vuitton Бернар Арно ($211 млрд), сместив с первой строчки основателя Tesla и SpaceX Илона Маска ($180 млрд). Кто еще попал в список — в фотогалерее «Ъ».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...