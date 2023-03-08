Африка становится привлекательнее

Состоятельные россияне стали чаще выбирать экзотические направления для путешествий. Только один из них недавно потратил $0,5 млн на двухнедельное сафари в Зимбабве, пишет агентство Bloomberg. Интерес россиян к Африке подтверждают и собеседники “Ъ FM” на туристическом рынке, это, в частности, связано с проблемами с перелетами и сложностями в оформлении виз в Европу. Еще один фактор — это санкции США и ЕС против Зимбабве, добавляет Bloomberg. Руководителей страны обвиняют в нарушении прав человека и фальсификации выборов. В результате спрос среди богатых туристов Европы и Америки сократился, поэтому Зимбабве укрепляет связи с Китаем, Россией и Белоруссией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

Вместе с тем путешественники обычно не останавливаются на одной стране, чаще они интересуются комбинированными турами по Африке, рассказала начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская: «У нас нет отдельных поездок только в Зимбабве. Это прекрасная страна в том числе за счет нахождения здесь водопада Виктория. Конечно же, наши туристы, когда совершают тур по Африке, с удовольствием готовы включить эту красивую локацию в свою программу, поэтому Зимбабве часто мелькает в таких предложениях.

Между тем для поездки на сафари часто туристы выбирают другие страны, например, Танзанию, Намибию или Южно-Африканскую Республику. Поэтому мы не готовы сказать, что у нас произошел резкий всплеск интереса именно к Зимбабве. Однако, конечно, африканские туры пользуются спросом, который даже выше, чем в допандемические годы.

Если говорить о стоимости отдыха в $0,5 млн, то он, например, может включать частный самолет на одну семью, аренду лоджа, отеля в заповеднике, и трофейную охоту. Конечно же, в ней будет участвовать несколько компаний. Это востребованная услуга, так что найдется много желающих поехать на такое приключение».

Bloomberg приводит некоторые расценки на VIP-отдых в Африке. Так, например, разрешение на охоту на слона в Зимбабве стоит $10 тыс. И это не предел для подобных путешествий, отметила руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр: «Африканские направления, я бы сказала, сейчас №1. Очень ярко выражен спрос на Кению, Танзанию. Клиенты очень часто пытаются эти страны комбинировать, потому что очень дальний перелет, а это недешевое удовольствие. Кроме того, есть интерес к рынку Латинской Америки, на дальние путешествия в Бразилию, на водопады Игуасу, в Аргентину, в Патагонию, даже на остров Пасхи люди пытаются попасть.

Существует спрос на Азию, если это Таиланд, то по островам возможно переезжать транзитными путями. Это Вьетнам, поездку в который совмещают с туром в Сингапур, на Бали. Сейчас в виду того, что открылись новые транзитные пути, в частности, эфиопские авиалинии, снизились цены на перелеты. Самый главный транзитный хаб по перелету в Латинскую Америку — это Эфиопия. Раньше такого не было. В составе минигрупп это стоит в два раза дешевле, чем ездить самостоятельно.

В свою очередь, недельный тур на человека обойдется в $2,5-$4 тыс. Что касается сегмента индивидуальных туров, то они стоят от $5-$6 тыс. на неделю на человека с проживанием в отеле категории 4 звезды и выше. Но эти цены без перелета.

Что касается предпочтений клиентов, то это сафари от самого низкого бюджета до самого запредельного. Можно выбрать восхождение на Килиманджаро, ужин в кратере потухшего вулкана, полет на вертолете над водопадом Виктория.

В составе группы от 80 человек это обойдется от $500. А что касается индивидуального туризма, то примерно за $10-$15 тыс. Африка удовлетворяет любые запросы. Есть лоджи, которые стоят $50 тыс. за одну ночь».

Как рассказывал в начале года “Ъ FM”, состоятельные россияне пытаются найти варианты эксклюзивного отдыха и внутри страны. Так, спрос на авторские горнолыжные туры по России на весенние праздники увеличился на 20%. Цены на такие поездки начинаются от 500 тыс. руб. на неделю.

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Анна Маргулис