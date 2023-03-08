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Коммерсантъ FM
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Африка становится привлекательнее

Какие направления для отдыха выбирают состоятельные россияне

Состоятельные россияне стали чаще выбирать экзотические направления для путешествий. Только один из них недавно потратил $0,5 млн на двухнедельное сафари в Зимбабве, пишет агентство Bloomberg. Интерес россиян к Африке подтверждают и собеседники “Ъ FM” на туристическом рынке, это, в частности, связано с проблемами с перелетами и сложностями в оформлении виз в Европу. Еще один фактор — это санкции США и ЕС против Зимбабве, добавляет Bloomberg. Руководителей страны обвиняют в нарушении прав человека и фальсификации выборов. В результате спрос среди богатых туристов Европы и Америки сократился, поэтому Зимбабве укрепляет связи с Китаем, Россией и Белоруссией.

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ

Вместе с тем путешественники обычно не останавливаются на одной стране, чаще они интересуются комбинированными турами по Африке, рассказала начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская: «У нас нет отдельных поездок только в Зимбабве. Это прекрасная страна в том числе за счет нахождения здесь водопада Виктория. Конечно же, наши туристы, когда совершают тур по Африке, с удовольствием готовы включить эту красивую локацию в свою программу, поэтому Зимбабве часто мелькает в таких предложениях.

Между тем для поездки на сафари часто туристы выбирают другие страны, например, Танзанию, Намибию или Южно-Африканскую Республику. Поэтому мы не готовы сказать, что у нас произошел резкий всплеск интереса именно к Зимбабве. Однако, конечно, африканские туры пользуются спросом, который даже выше, чем в допандемические годы.

Если говорить о стоимости отдыха в $0,5 млн, то он, например, может включать частный самолет на одну семью, аренду лоджа, отеля в заповеднике, и трофейную охоту. Конечно же, в ней будет участвовать несколько компаний. Это востребованная услуга, так что найдется много желающих поехать на такое приключение».

Почему внутренний туризм теряет состоятельных клиентов

Почему внутренний туризм теряет состоятельных клиентов

Bloomberg приводит некоторые расценки на VIP-отдых в Африке. Так, например, разрешение на охоту на слона в Зимбабве стоит $10 тыс. И это не предел для подобных путешествий, отметила руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр: «Африканские направления, я бы сказала, сейчас №1. Очень ярко выражен спрос на Кению, Танзанию. Клиенты очень часто пытаются эти страны комбинировать, потому что очень дальний перелет, а это недешевое удовольствие. Кроме того, есть интерес к рынку Латинской Америки, на дальние путешествия в Бразилию, на водопады Игуасу, в Аргентину, в Патагонию, даже на остров Пасхи люди пытаются попасть.

Существует спрос на Азию, если это Таиланд, то по островам возможно переезжать транзитными путями. Это Вьетнам, поездку в который совмещают с туром в Сингапур, на Бали. Сейчас в виду того, что открылись новые транзитные пути, в частности, эфиопские авиалинии, снизились цены на перелеты. Самый главный транзитный хаб по перелету в Латинскую Америку — это Эфиопия. Раньше такого не было. В составе минигрупп это стоит в два раза дешевле, чем ездить самостоятельно.

В свою очередь, недельный тур на человека обойдется в $2,5-$4 тыс. Что касается сегмента индивидуальных туров, то они стоят от $5-$6 тыс. на неделю на человека с проживанием в отеле категории 4 звезды и выше. Но эти цены без перелета.

Что касается предпочтений клиентов, то это сафари от самого низкого бюджета до самого запредельного. Можно выбрать восхождение на Килиманджаро, ужин в кратере потухшего вулкана, полет на вертолете над водопадом Виктория.

В составе группы от 80 человек это обойдется от $500. А что касается индивидуального туризма, то примерно за $10-$15 тыс. Африка удовлетворяет любые запросы. Есть лоджи, которые стоят $50 тыс. за одну ночь».

Какие морские круизы доступны россиянам

Какие морские круизы доступны россиянам

Как рассказывал в начале года “Ъ FM”, состоятельные россияне пытаются найти варианты эксклюзивного отдыха и внутри страны. Так, спрос на авторские горнолыжные туры по России на весенние праздники увеличился на 20%. Цены на такие поездки начинаются от 500 тыс. руб. на неделю.

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Анна Маргулис

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