Загнали в НАТО

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Россия пригрозила устремившейся в НАТО Финляндии «ответными шагами военно-технического и иного характера». В МИД РФ предупредили: присоединение Хельсинки к Североатлантическому альянсу нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям и безопасности в североевропейском регионе. В Кремле уточнили: реакция России будет зависеть от того, насколько военная инфраструктура НАТО приблизится к ее границам. Между тем после вступления в альянс Финляндия может отказаться размещать на своей территории иностранные военные контингенты, базы и ядерное оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roni Lehti / Lehtikuva / AP Фото: Roni Lehti / Lehtikuva / AP

МИД России в четверг предупредил Финляндию о последствиях ее вступления в НАТО. В Москве сочли это «радикальным изменением внешнеполитического курса страны». «В течение десятилетий политика военного неприсоединения служила основой стабильности в североевропейском регионе, обеспечивала надежный уровень безопасности Финляндии, была прочной основой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений между нашими странами, в которых роль военного фактора была сведена к нулю»,— напомнили в МИД РФ. И добавили с явным сожалением: «Ни заверения России об отсутствии каких-либо враждебных намерений в отношении Финляндии, ни долгая история добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества наших стран не убедили Хельсинки в преимуществах сохранения курса на военное неприсоединение».

В ведомстве предупредили: «В Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага. Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе».

И пригрозили: «Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности».

Таким образом Москва отреагировала на совместное заявление президента и премьер-министра Саули Ниинистё и Санны Марин, в котором говорится, что Финляндия должна срочно подать заявку на вступление в НАТО. Только так страна сможет, по их мнению, укрепить свою безопасность.

Финляндия сохраняла военный нейтралитет с 1948 года, после того как она подписала с СССР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С середины 1990-х она активно развивает сотрудничество с НАТО и отдельными членами альянса, однако до недавнего времени идея полноценной интеграции в Североатлантический блок значительной поддержкой не пользовалась. Еще в январе за вступление в НАТО высказывались лишь 28% финнов (данные опроса по заказу газеты Helsingin Sanomat). Но ситуация кардинально изменилась после начала российской «специальной военной операции» на Украине: по последним опросам, в НАТО теперь хотят 76% (см. “Ъ” от 12 мая).

Как ожидается, после необходимых процедур в парламенте и правительстве президент Финляндии направит в штаб-квартиру НАТО уведомление о желании своей страны начать переговоры о вступлении в альянс. По данным финских СМИ, это может произойти уже на следующей неделе. Предполагается, что Финляндия подаст заявку на присоединение к НАТО одновременно со Швецией, соблюдавшей относительный военный нейтралитет более 200 лет, но также радикально изменившей курс после начала боевых действий РФ на Украине. 15 мая министры иностранных дел обеих стран примут участие в неформальной встрече глав МИДов государств—членов НАТО в Берлине.

В четверг лидеры целого ряда стран НАТО приветствовали заявление финского руководства о целесообразности вступления их страны в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что, «если Финляндия решит подать заявку, она будет тепло принята в НАТО и процесс приема в альянс будет гладким и быстрым». Ранее он так же говорил о Швеции.

Между тем даже в случае «гладкого и быстрого» прохождения всех этапов процесс вступления обеих стран в альянс может затянуться на несколько месяцев, поскольку их заявку должны одобрить парламенты всех 30 государств—членов НАТО. До завершения всех формальностей Финляндия и Швеция будут считаться странами—кандидатами на вступление, на которые не распространяется 5-я статья Вашингтонского договора о коллективной обороне. Однако ряд стран—членов НАТО (включая США и Великобританию) дали им гарантии безопасности, пообещав защитить от «российской угрозы» в переходный период.

В комментарии МИД РФ при этом не уточняется, каким именно может быть военно-технический или иной ответ Москвы на смену внешнеполитического курса Хельсинки. «Будем реагировать по ситуации»,— лишь заявили на Смоленской площади. Чуть более подробно тему 12 мая прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Все будет зависеть от того, в чем будет выражаться в дальнейшем процесс расширения НАТО, насколько будет двигаться военная инфраструктура (альянса.— “Ъ”), приближаться к нашим границам».

Между тем Финляндия, разделяющая с Россией почти 1,3 тыс. км границы, может вовсе отказаться от размещения военной инфраструктуры НАТО на своей территории. Такие прецеденты уже были: вступившие в НАТО еще в 1949 году Норвегия и Дания позже выступили с односторонними заявлениями о неготовности размещать у себя на постоянной основе — в мирное время — иностранные военные базы и ядерное оружие. Для авиабазы США в Гренландии Дания сделала исключение, однако в целом эти условия более или менее соблюдаются до сих пор.

Эти ограничения не мешают обеим странам регулярно предоставлять свою территорию для масштабных учений стран—членов НАТО, а свое воздушное и морское пространство — для патрулирования силами других участников альянса.

Во всех других направлениях деятельности НАТО Норвегия и Дания также задействованы самым активным образом.

Не исключено, что Финляндия последует примеру северных соседей. В опубликованном 10 мая докладе комитета по обороне финского парламента прямо говорится, что в случае вступления в НАТО стране не стоит «размещать на своей территории иностранные войска, базы или ядерное оружие». В документе отдельно подчеркивается, что Закон о ядерной энергии (990/1987) запрещает импорт ядерных взрывчатых веществ, а также их хранение в Финляндии.

При этом 61% граждан Финляндии не против размещения на территории своей страны и военных баз стран—членов НАТО (это следует из опубликованного 2 мая медиаконцерном Uutissuomalainen опроса общественного мнения). Ядерное оружие готовы принять, однако, только 12%.

Елена Черненко