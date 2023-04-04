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Горсовет лишил УПЦ права на земельный участок территории собора в Хмельницком

Хмельницкий горсовет лишил Украинскую православную церковь (УПЦ) права на пользование земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора (административный центр Хмельницкой области). Об этом сообщает местное издание «Суспiльне».

Депутаты также проголосовали за лишение всех религиозных организаций в общине, принадлежащих УПЦ, права пользования земельными участками. Решение приняли единогласно 38 депутатов.

О намерении лишить УПЦ всех земельных участков заявил 2 апреля мэр Хмельницкого Александр Симчишин. В тот же день УПЦ сообщила о нападении мужчины в военной форме на священнослужителя Свято-Покровского кафедрального собора. Монахов УПЦ обязали до конца марта освободить сооружения Киево-Печерской лавры. 1 апреля суд на Украине отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киево-Печерская рана».

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