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Коммерсантъ FM
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Popcorn Books выходит из портфеля

Почему Денис Котов задумался о продаже издательства

Владелец Popcorn Books Денис Котов решил продать свой актив. В декабре 2022 года против издательства завели два административных дела: по статье за пропаганду ЛГБТ и за мелкое хулиганство. С сигналом в МВД обратился депутат Александр Хинштейн. Он заявлял, что Popcorn Books после принятия закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, продолжило продавать книги на эту тематику. В частности, оно выпустило роман об однополой любви «Лето в пионерском галстуке».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Но владелец издательства Денис Котов заверил “Ъ FM”, что решил избавиться от актива не из-за гей-скандала:

Как МВД РФ возбудило два административных дела в отношении книжного издательства Popcorn Books

Как МВД РФ возбудило два административных дела в отношении книжного издательства Popcorn Books

«Рассматриваю вариант с продажей в первую очередь потому, что не являюсь издателем. Я приобретал Popcorn Books как финансовый актив. Дальше тимиджевая история разворачивалась то в одну, то в другую сторону. Эта линия мне не очень близка. Не хочу участвовать в подобного рода напряженных ситуациях. У меня есть другие проекты, которые занимают практически все свободное время, поэтому я не смогу заняться содержательной стороной развития данного актива. Рано говорить о каком-то непосредственном контрагенте, поэтому пока веду консультации и изучаю.

Связано ли это со скандалом с "Летом в пионерском галстуке"? В жизни все со всем связано, вопрос, в какой мере. Главное — мои приоритеты в инвестиционной деятельности и общей культурной политике, которую я веду, занимаясь фестивалем "Книжный маяк Петербурга" и проект "Книжные новинки России". Издательство не является сферой моих перспективных интересов, я занимаюсь общественной деятельностью. Есть и новые околокнижные проекты».

Денис Котов купил Popcorn Books семь месяцев назад. По итогам 2021 года выручка издательства превышала 10 млн руб., а чистый убыток составлял меньше 1,5 млн руб., уточняет РБК. Однако, из-за скандала с ЛГБТ-пропагандой актив стал токсичным, и вряд ли удастся быстро найти нового владельца, говорят эксперты. В любом случае издательство будет продано с большим дисконтом. Возможно, им заинтересуются более крупные игроки этого рынка, полагает управляющий партнер компании Odgers Berndtson Russia Роман Тышковский:

«Когда в 2022 году многие непрофильные инвесторы стали интересоваться покупкой медиабизнеса, но они не до конца понимали, чем это может для них закончиться, и какие эффекты могут быть. Тем, кто находится в публичном поле, нужно понимать все риски, они гораздо более сложные, чем в промышленности или агробизнесе. Именно поэтому издательской деятельностью обычно занимаются те, кто уже съел собаку в медиа. Покупают такой актив в основном профессиональные инвесторы. В этой связи мы точно знаем, что сделки, которые прошли в 2022 году, не финальные.

Как издатели просили уточнить закон об ЛГБТ и систему мониторинга книг

Как издатели просили уточнить закон об ЛГБТ и систему мониторинга книг

Является ли данный бизнес все еще интересным? Да, вполне, особенно в сегменте потенциальных объединений с большими игроками. Большие издательства, которые уже работают и именитые компании, имея договора с авторами, возможности каким-то образом нивелировать эти самые риски, могут купить Popcorn Books, но с еще большим дисконтом.

Покупая готовый издательский бизнес, что именно получает инвестор? Здесь надо смотреть, что конкретно есть в этом активе. Это и редакторская группа, и договоры с авторами, и некая репутация, которая есть на рынке. Плюс возможность диверсификации. Инвестор получает множество опций, если он понимает, как этим активом управлять. Если опыта нет, то это будет неудачная сделка».

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Первым свой ассортимент пересмотрел магазин Лабиринт, он убрал из продажи несколько книг. После также поступили и многие другие книжные сети и сервисы. А Popcorn Books продолжило продавать книги на запрещенную тематику, но обернув их в непрозрачную черную пленку с цитатами из 29 статьи Конституции, которая гарантирует свободу слова и запрет цензуры.

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Светлана Белова

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