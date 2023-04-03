Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге достигло 33

В результате взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля пострадали 33 человека, сообщил Минздрав РФ. Ранее сообщалось о 32 пострадавших и одном погибшем — военкоре Владлене Татарском.

«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, один человек погиб»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На сегодняшний день в больнице Санкт-Петербурга остаются 22 человека, состояние 8 из них оценивается как тяжелое. 14 из находящихся на стационарном лечении в состоянии легкой или средней тяжести.

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 проходило мероприятие с участием Владлена Татарского. Подозреваемая в совершении преступления — россиянка Дарья Трепова, задержанная сегодня, 3 апреля.

На допросе, опубликованном МВД, девушка подтвердила, что подарила военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством. На вопрос о том, кто передал ей статуэтку, она сказала, что расскажет позже. Возбужденное по факту взрыва уголовное дело переквалифицировали со ст. 105 («Убийство») на ст. 205 («Теракт»).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Смертельный бюст слепили из пластита».

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