Опрошенные Bloomberg эксперты допустили сохранение ОПЕК+ квот по добыче нефти

В ОПЕК+ считают, что лучшим ответом на растущую неопределенность на рынке нефти будет сохранение квот по добыче, сообщает агентство Bloomberg в преддверии заседания министерского мониторингового комитета, запланированного на понедельник, 3 апреля.

Агентство отмечает, что из-за банковского кризиса фьючерсы на нефть на Лондонской бирже упали до 15-месячного минимума — примерно 70 долларов за баррель. В связи с этим, «возникли слухи», что Саудовская Аравия и ее партнеры могут сократить добычу, но пока ОПЕК+ проявляет все признаки того, чтобы сохранить квоты, пишет Bloomberg.

1 февраля «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ не рекомендовали изменять квоты на добычу нефти. 10 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил, что в марте Россия сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Олеся Павленко