Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск спецоперации

Для объединенной российской группировки войск был кратно увеличен выпуск обычных и высокоточных средств поражения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он обсудил эту тему на совещании в штабе объединенной группировки российских войск.

Господин Шойгу сказал, что «объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены» и сейчас принимают меры по их наращиванию. «Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения»,— добавил министр. Он утверждает, что это позволяет выполнять задачи, поставленные в рамках военной операции на Украине.

Министр заслушал доклады о текущей обстановке, а также провел совещание с командованием группировки и своими заместителями, уточнили в пресс-службе Минобороны.

4 марта Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в штабе объединенной группировки войск, обсуждалось в том числе обеспечение военных оружием. 5 марта господин Шойгу провел совещание с командующими группировками войск в зоне военной операции на Украине.