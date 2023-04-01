Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск спецоперации

Для объединенной российской группировки войск был кратно увеличен выпуск обычных и высокоточных средств поражения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он обсудил эту тему на совещании в штабе объединенной группировки российских войск.

Господин Шойгу сказал, что «объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены» и сейчас принимают меры по их наращиванию. «Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения»,— добавил министр. Он утверждает, что это позволяет выполнять задачи, поставленные в рамках военной операции на Украине.

Министр заслушал доклады о текущей обстановке, а также провел совещание с командованием группировки и своими заместителями, уточнили в пресс-службе Минобороны.

4 марта Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в штабе объединенной группировки войск, обсуждалось в том числе обеспечение военных оружием. 5 марта господин Шойгу провел совещание с командующими группировками войск в зоне военной операции на Украине.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...