«Единая Россия» взялась за мироустройство

В четверг в офисе «Единой России» прошло первое заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с неоколониализмом. Провел его лично председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. К дискуссии — в основном, по видео-конференц-связи — присоединялись представители Китая, Зимбабве, Никарагуа, Мьянмы, Пакистана и других стран, готовых к строительству многополярного мира. В своих выступлениях они даже расширили заявленную тематику и призывали к борьбе не только с неоколониализмом, но и с неоимпериализмом и неолиберализмом. По итогам заседания господин Медведев призвал к маю определиться с окончательным составом участников форума, который должен пройти в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В своем вступительном слове Дмитрий Медведев пояснил, что предстоящий форум должен «защитить интересы тех, кто на протяжении многих веков выступал в качестве эксплуатируемой стороны, кого эксплуатировали колониальные державы». Заодно он подробно объяснил, что понимает под термином «неоколониализм», и перечислил его жертв: «Сама колониальная система рухнула, но ее наследие сохраняется. Изменились методы воздействия. Вместо открытого силового подчинения хозяева колоний навязывают странам Азии, Африки, Латинской Америки свои ценности, препятствуют развитию их собственной культуры, относятся к гражданам их государств как к людям третьего сорта. Не только в бытовых привычках. Ведут себя по-хамски».

После этого председатель «Единой России» назвал и тех, кто, по его мнению, эту самую неоколониалистскую политику проводит. В этот перечень попали Великобритания, Франция, Германия, «ну и конечно, Соединенные Штаты Америки». Не обошел господин Медведев в своей речи и модную тему IT-технологий. Как оказалось, неоколониализм проявляет себя и в этой сфере. По версии зампреда Совбеза, «коллективный Запад» за счет неравного доступа к цифровой инфраструктуре развитых и неразвитых стран монополизирует ключевые платформы и услуги в IT-сфере и продвигает интересы своих компаний. Кроме того, в «неоколониальных интересах» используется и климатическая повестка.

В целом же из выступления Дмитрия Медведева следовало, что для борьбы с неоколониализмом требуются «комплексные и решительные меры».

Дальше, согласно сценарию мероприятия, слово было предоставлено самим «эксплуатируемым», которые охотно поддержали наступательный порыв российского политика. Переводчики порой еле поспевали за все новыми разоблачениями современного неоколониализма, хотя у некоторых синхронистов произнесение этого слова вызывало ощутимые затруднения.

Новые формы и способы колониализма нарушают международную справедливость и равенство, причиняют огромную боль и бедствие народам, задал тон «выступлениям с мест» заведующий международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао.

Министр обороны Зимбабве, председатель партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Оппа Мичингури Кашири начала со слов благодарности «его превосходительству» Дмитрию Медведеву и «Единой России». А затем разъяснила, что неоколониализм напрямую связан с «новым либеральным империализмом» и основан на убеждении некоторых стран в том, что они представляют собой «высшие формы жизни». «Он (неоколониализм.— “Ъ”) основан на возмутительном использовании военных интервенций для смещения законных правительств государств»,— уточнила госпожа Кашири, имея в виду прецеденты в Ливии и Ираке. Другие участники мероприятия добавили в этот черный список Афганистан, Сирию и Йемен.

«Подготовиться Индонезии… Подготовиться Мьянме…» — командовал между тем модератор дискуссии, сенатор Андрей Климов. Участники мероприятия строго следовали его командам и дополняли общую антиколониальную картину все новыми красками. Так, выступающий из Мьянмы выразил готовность осудить «колониализм прошлого» и вместе строить новый миропорядок и многополярный мир. Оратор из Индонезии рассказал об угрозах современного империализма, который родился «из чрева капитализма». Представитель Никарагуа передал «братское революционное приветствие от команданте Даниэля Ортеги». Посланец Пакистана, со ссылкой почему-то на председателя КНР Си Цзиньпина, напророчил конец столетней гегемонии Запада и начало «века Востока». Сирийский товарищ похвалил руководство РФ за укрепление «скреп российского общества» и призвал не забывать о борьбе с неолиберализмом, «который является общим врагом для прогрессивного человечества». А из Венесуэлы прозвучало признание в том, что ранее «мы были немножечко разобщены», наряду с выражением готовности вместе бороться за «многополярный мир».

«С большим интересом следил за выступлениями и оценками, которые звучали»,— с удовольствием подвел итоги дискуссии Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что потенциальные участники форума представляют интересы «мирового большинства, а не какой-то отдельной части человечества», и предложил к маю окончательно определиться с составом участников и подготовить общее совместное обращение.

Андрей Винокуров