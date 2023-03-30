МТС проведет ребрендинг и уберет со своего логотипа яйцо

Оператор сотовой связи МТС объявит о ребрендинге 30 марта. Компания уберет со своего логотипа изображение яйца. Вместо него на новом логотипе будет изображен квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Об этом сообщил президент МТС Вячеслав Николаев в разговоре с РБК.

Господин Николаев рассказал, что полный квадрат с надписью МТС будет использоваться в качестве логотипа для основных услуг компании. Для «дочек» компании его изменят: от квадрата будет отрезан уголок, в котором разместят собственный логотип сервиса.

Вячеслав Николаев пояснил, что решение о полномасштабном ребрендинге было принято после того, как в 2019 году МТС незначительно изменил свой визуальный стиль. По его словам, тогда в компании поняли, что нуждаются в полноценном ребрендинге.

Олеся Павленко