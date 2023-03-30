Главные новости к утру 30 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил визит президента России Владимира Путина в Турцию 27 апреля. По его словам, он может принять участие в церемонии на АЭС «Аккую».

Белый дом выделит $9,5 млрд на поддержку демократии и прав человека во всем мире в 2022–2024 годах. Заявление об этом сделали на фоне проходящего в стране «саммита за демократию».

В Госдуме попросили Белый дом разрешить Росавтодору перенаправить 200 млрд руб., запланированных на дорожные стройки, на срочный ремонт федеральных трасс. По данным Росавтодора, 16,5 тыс. км федеральных дорог требуют ремонта после зимы. Подробнее об этом.

Оператор сотовой связи МТС уберет из своего логотипа яйцо, на нем будет изображен квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Об этом рассказал президент МТС Вячеслав Николаев.

Руководители новых субъектов РФ на сентябрьских выборах депутатов будут баллотироваться в парламенты во главе партсписков «Единой России», а после голосования откажутся от мандатов. Подробнее об этом.

Президент Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк с неофициальным визитом. По информации СМИ, она пробудет в городе до 31 марта.

США планируют отказаться от программы по созданию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A от корпорации Lockheed Martin. Американские военные видят большую перспективу в использовании ракет от Raytheon, пишет Bloomberg со ссылкой на помощника министра ВВС США Эндрю Хантера.

Около 20% блогеров, оказывающих услуги по рекламной интеграции, повысили цены после вступления в силу закона о маркировке рекламы. Подробнее об этом.

«Газпром трансгаз Югорск» подтвердил, что на участке магистрального газопровода Ямбург—Елец-1 произошла разгерметизация с возгоранием. В момент инцидента газ через этот участок не поставлялся из-за ремонтных работ.

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не планирует возглавлять оппозицию после возвращения в Бразилию. Однако, по его словам, он продолжит работать в Либеральной партии.

О предстоящих 30 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».