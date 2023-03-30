Bloomberg: США откажутся от создания гиперзвуковой ракеты от Lockheed Martin

Военно-воздушные силы США (ВВС) планируют прекратить программу по созданию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (АRRW), разрабатываемой корпорацией Lockheed Martin. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление помощника министра ВВС США по закупкам Эндрю Хантера.

Господин Хантер не уточнил причины отказа от разработки AGM-183A. Как отмечает Bloomberg, ранее на этой неделе прошло неудачное испытание ракеты, во время которого военные потеряли связь с ней. По информации Bloomberg, ВВС США планируют провести два дополнительных испытания перед свертыванием программы для сбора важных данных.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл во время выступления в одном из комитетов Конгресса США назвал неудачными последние испытания AGM-183A. Как пишет Bloomberg, в своем выступлении он не сообщил о планах прекратить производство AGM-183A, но отметил, что военные видят большую перспективу в использовании ракет от Raytheon.

Испытания прототипа AGM-183A ВВС США прошли 13 марта. Полностью действующий прототип снаряда производства Lockheed Martin выпустил бомбардировщик B-52H Stratofortress. Целью испытаний было всестороннее выяснение характеристик оружия.

Олеся Павленко