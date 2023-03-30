США направят на поддержку демократии по всему миру $9,5 млрд в 2022-2024 годах

Белый дом планирует выделить $9,5 млрд на поддержку демократии и прав человека во всем мире в 2022-2024 годах. Заявление об этом опубликовано на сайте Белого дома.

«В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты уже инвестировали и собираются выделить около $9,5 млрд, работая с Конгрессом и при условии наличии ассигнований, для поддержки демократии, прав человека и более эффективное госуправления во всем мире»,— сказано в заявлении.

Кроме этого, США также объявили о выделении $690 млн для поддержки демократии, СМИ и свободных выборов по всему миру. Заявление об этом сделал президент США Джо Байден, выступая на «саммите за демократию».

Первый «саммит за демократию» прошел в 2021 году. Организаторы форума говорили, что он должен укрепить единство демократических государств на фоне усиления автократий, среди которых, по мнению Штатов, особое беспокойство вызывают Россия и Китай. Второй «саммит за демократию» проходит с 28 по 30 марта, в нем принимают участие лидеры стран Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Турцию и Венгрию — союзников США по НАТО — на саммит не пригласили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Демократия — мать порядка».

Олеся Павленко