Президент Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк

Президент Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк с неофициальным визитом вечером 29 марта. Об этом сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters.

По информации WSJ, Цай Инвэнь будет находиться в Нью-Йорке до пятницы, 31 марта. Это первая поездка Цай Инвэнь в США за последние три года, отмечает газета.

29 марта Цай Инвэнь отправилась в Центральную Америку транзитом через США, она остановится в стране также на обратном пути. Ожидается, что Цай Инвэнь посетит Нью-Йорк и Лос-Анджелес и встретится с конгрессменами США. В Китае выступили против ее поездки в США и пообещали принять ответные меры, если она встретится с американскими конгрессменами.

Олеся Павленко