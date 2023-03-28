Посылка с абсурдом

В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова прошла премьера спектакля по популярной пьесе Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Режиссер Никита Рак в и без того абсурдную историю о визите трех курьеров к программисту добавил еще немного ироничной бессмыслицы. Корреспондент «Ъ» Александр Прытков во время просмотра тоже иногда чувствовал себя главным героем Сережей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Премьера спектакля «Сережа очень тупой» по одноименной пьесе Дмитрия Данилова состоялась на малой сцене воронежского драмтеатра имени Кольцова (еще одна версия идет в местном негосударственном театре «Кот») в День театра — 27 марта. Его поставил режиссер театра Никита Рак. Для него это уже не первое обращение к пьесе, которая мгновенно стала популярной после ее публикации в 2017 году. В 2019 году режиссер поставил «Сережу…» в Тамбовском молодежном театре. Но воронежский спектакль «абсолютно другой», заверил Никита Рак.

Фабула осталась неизменной. К программисту Сергею (Антон Тимофеев) домой — на сцене это стол, кресло, компьютер, журнальный столик с пуфиками, телевизор да стена с японскими пейзажами — приходят три курьера разного возраста (Вячеслав Зайцев, Денис Кулиничев, Владимир Летунов) из некоей Службы доставки. Но посылку они не отдают, а целый час проводят у него дома за разными разговорами. Дмитрий Данилов при написании текста оттолкнулся от выражения «будем в течение часа» и предложил его к буквальному прочтению: то есть не придем в течение часа, а именно пробудем у вас все это время.

Дальше драматург только нагнетает абсурдность ситуации. Это происходит и благодаря тупящему Сереже, и благодаря опять-таки буквальному пониманию слов и выражений. Например, курьеры в любой ситуации должны помогать ближнему — один их клиент хотел повеситься, ну они и помогли: сделали нормальную петлю из крепкой веревки. В процессе общения Сережа натерпится немало страху от таких историй, а в спектакле каждый такой эпизод еще и усилен тревожной музыкой и затемнением.

Но все закончится более-менее хорошо — курьеры расскажут несколько историй с работы, о себе, о самой Службе доставки, поиграют с Сережей в города, попьют чаю, отдадут посылку и уйдут. Вот только что они принесли и от кого, останется тайной: прозорливая жена Сергея Маша (Мария Щербакова играет сметливую девушку, которая поначалу тоже выказывает страх, но потом ловко подстраивается под ситуацию, показывая приветливость неизвестным людям) велит выкинуть коробку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Возможное недовольство публики отсутствием ответов на вопросы Никита Рак снижает заигрыванием со зрителем. Не всегда это получается удачно: например, самый старший курьер (Вячеслав Зайцев) постоянно ностальгирует по советскому прошлому, а свои сентенции выдает с пафосом прямо в зал, смотря на людей и разводя руки – получается несколько неуклюже.

Гораздо понятнее придуманный режиссером персонаж Певец (герой с тем же именем есть и в тамбовском «Сереже…»). Играющий его Егор Козаченко ни разу не появляется на сцене, но часто — в телевизоре. Это современный зритель, который и себе, и публике объясняет контекст 2017 года: что было популярно, когда вышла пьеса. Он же периодически помогает другим актерам — в телефонных разговорах озвучивает невидимых собеседников и поет песню курьеров, которые в это время пантомимой ее иллюстрируют.

Но, главное, после прочтения пьесы он и задает режиссеру ключевые вопросы: «И это все? Что в посылке-то было? Зачем это ставить?». Никита Рак — тоже в телевизоре — даже пытается, причем в духе игры «Кто хочет стать миллионером» с вариантами ответов, рассказать. Но завершается все еще большим, на этот раз режиссерским, а не писательским, абсурдом — гимном липецкого города Грязи. Оттуда по сюжету пьесы родом все курьеры и, как уверяет режиссер, еще и Маша.

По словам Никиты Рака, его замысел был в том, чтобы с помощью Певца показать зазор между 2017 и 2023 годами (ведь действие разворачивается шесть лет назад), то, насколько за это время изменился мир. Судя по спектаклю, не изменился он в главном: действительность порой весьма абсурдна и даже самый рациональный человек не знает, как себя вести, когда в его уютный мир врывается нечто непонятное.