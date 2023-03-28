Посылка с абсурдом

В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова прошла премьера спектакля по популярной пьесе Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Режиссер Никита Рак в и без того абсурдную историю о визите трех курьеров к программисту добавил еще немного ироничной бессмыслицы. Корреспондент «Ъ» Александр Прытков во время просмотра тоже иногда чувствовал себя главным героем Сережей.
Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова
Премьера спектакля «Сережа очень тупой» по одноименной пьесе Дмитрия Данилова состоялась на малой сцене воронежского драмтеатра имени Кольцова (еще одна версия идет в местном негосударственном театре «Кот») в День театра — 27 марта. Его поставил режиссер театра Никита Рак. Для него это уже не первое обращение к пьесе, которая мгновенно стала популярной после ее публикации в 2017 году. В 2019 году режиссер поставил «Сережу…» в Тамбовском молодежном театре. Но воронежский спектакль «абсолютно другой», заверил Никита Рак.
Фабула осталась неизменной. К программисту Сергею (Антон Тимофеев) домой — на сцене это стол, кресло, компьютер, журнальный столик с пуфиками, телевизор да стена с японскими пейзажами — приходят три курьера разного возраста (Вячеслав Зайцев, Денис Кулиничев, Владимир Летунов) из некоей Службы доставки. Но посылку они не отдают, а целый час проводят у него дома за разными разговорами. Дмитрий Данилов при написании текста оттолкнулся от выражения «будем в течение часа» и предложил его к буквальному прочтению: то есть не придем в течение часа, а именно пробудем у вас все это время.
Дальше драматург только нагнетает абсурдность ситуации. Это происходит и благодаря тупящему Сереже, и благодаря опять-таки буквальному пониманию слов и выражений. Например, курьеры в любой ситуации должны помогать ближнему — один их клиент хотел повеситься, ну они и помогли: сделали нормальную петлю из крепкой веревки. В процессе общения Сережа натерпится немало страху от таких историй, а в спектакле каждый такой эпизод еще и усилен тревожной музыкой и затемнением.
Но все закончится более-менее хорошо — курьеры расскажут несколько историй с работы, о себе, о самой Службе доставки, поиграют с Сережей в города, попьют чаю, отдадут посылку и уйдут. Вот только что они принесли и от кого, останется тайной: прозорливая жена Сергея Маша (Мария Щербакова играет сметливую девушку, которая поначалу тоже выказывает страх, но потом ловко подстраивается под ситуацию, показывая приветливость неизвестным людям) велит выкинуть коробку.
Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова
Возможное недовольство публики отсутствием ответов на вопросы Никита Рак снижает заигрыванием со зрителем. Не всегда это получается удачно: например, самый старший курьер (Вячеслав Зайцев) постоянно ностальгирует по советскому прошлому, а свои сентенции выдает с пафосом прямо в зал, смотря на людей и разводя руки – получается несколько неуклюже.
Гораздо понятнее придуманный режиссером персонаж Певец (герой с тем же именем есть и в тамбовском «Сереже…»). Играющий его Егор Козаченко ни разу не появляется на сцене, но часто — в телевизоре. Это современный зритель, который и себе, и публике объясняет контекст 2017 года: что было популярно, когда вышла пьеса. Он же периодически помогает другим актерам — в телефонных разговорах озвучивает невидимых собеседников и поет песню курьеров, которые в это время пантомимой ее иллюстрируют.
Но, главное, после прочтения пьесы он и задает режиссеру ключевые вопросы: «И это все? Что в посылке-то было? Зачем это ставить?». Никита Рак — тоже в телевизоре — даже пытается, причем в духе игры «Кто хочет стать миллионером» с вариантами ответов, рассказать. Но завершается все еще большим, на этот раз режиссерским, а не писательским, абсурдом — гимном липецкого города Грязи. Оттуда по сюжету пьесы родом все курьеры и, как уверяет режиссер, еще и Маша.
По словам Никиты Рака, его замысел был в том, чтобы с помощью Певца показать зазор между 2017 и 2023 годами (ведь действие разворачивается шесть лет назад), то, насколько за это время изменился мир. Судя по спектаклю, не изменился он в главном: действительность порой весьма абсурдна и даже самый рациональный человек не знает, как себя вести, когда в его уютный мир врывается нечто непонятное.