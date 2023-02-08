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Драмтеатр решил повторить

В Воронеже поставили еще одну версию французской пьесы «Беглянки»

Петербургский режиссер Леонид Алимов представил в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова французскую пьесу «Беглянки» о двух женщинах, в прямом смысле слова сбежавших от опостылевшей жизни. И для режиссера, и для актрис это уже вторая работа над одним и тем же материалом — господин Алимов ранее уже ставил этот текст, а артистки драмтеатра разыгрывали его в антрепризе. Корреспондент «Ъ-Черноземье» Александр Прытков после просмотра «Беглянок» задался вопросом, считать ли их воплощением очередной феминисткой концепции или предостережением о том, к чему может привести отсутствие внимания со стороны мужчин к их вторым половинам.

Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Премьера спектакля «Беглянки» по пьесе французских драматургов Пьера Пальмада и Кристофа Дютюрона прошла на малой сцене воронежского драмтеатра 6 февраля. На эту постановку пригласили главного режиссера петербургского театра имени В.Ф. Комиссаржевской Леонида Алимова. По его словам, времени у него на подготовку спектакля было пару недель: «Поначалу казалось, что это какая-то афера, как можно так быстро все сделать. Но оказалось, что можно».

Какой спектакль недавно поставили на малой сцене воронежского драмтеатра

Справиться режиссеру в столь короткие сроки помогли два важных фактора. Во-первых, в мае прошлого года Леонид Алимов поставил эту пьесу у себя в театре. Впрочем, заверил он, эта работа к воронежской не имеет никакого отношения: «Тут другие обстоятельства, другой театр, другие актрисы, другое время на подготовку». «Это было предложение театра, они видели мой спектакль, хотели влить новое вино в старые меха. Об очень многом мы договорились заранее, а когда я приехал сюда, все уже было готово, актрисы знали текст»,— рассказал господин Алимов.

Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Во-вторых, драмтеатр по сути представил режиссеру уже во многом готовую постановку. Несколько лет назад в рамках проекта «Антреприза» в воронежском Доме актера «Беглянок» поставил местный режиссер Александр Сидоренко — с теми же актрисами Татьяной Беляевой и Еленой Гладышевой и с тем же художником Михаилом Викторовым.

По данным «Ъ-Черноземье», в спектакле драмтеатра в качестве транслируемых на задник сцены картин использовались иллюстрации, подготовленные к первым «Беглянкам»: дорога, лес, деревенский и городские пейзажи. Кроме них важным элементом сценографии стал десяток чемоданов, из которых актрисы иногда достают реквизит. Музыкальное оформление Леонид Алимов взял на себя и насытил спектакль — вероятно, для придания французского колорита — французскими же песнями, известными и не очень.

Спектакль полностью построен на взаимодействии двух актрис. Татьяна Беляева играет Марго, сбежавшую из дома в день 18-летия своей дочери. Причиной, как выясняется позже, стала тотальная усталость от быта: женщина всю себя отдавала семье, готовке еды, уборке и прочим домашним делам, а потом поняла, что этого никто не ценит. Ее спутницей стала Клод в исполнении Елены Гладышевой. Эта героиня сбежала из дома престарелых с ненавистным ей названием «Лиловая роща», куда ее после смерти мужа определил сын, не пожелавший взять мать к себе. Жизнь у Клод до этого была куда более насыщенной — путешествия с любовниками, например,— так что она становится для Марго своего рода проводником.

Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Их совместное путешествие займет около пяти дней (Леонид Алимов уместил постановку примерно в полтора часа без перерыва, у Александра Сидоренко она шла два часа с антрактом). За это время беглянки успеют попробовать заночевать в лесу, пожить у добродушного фермера, дойти до городка и напиться на местном кладбище, наконец, вломиться в чужой дом и попасть под арест.

Однако важнее этих сюжетных поворотов в «Беглянках» разговоры. В диалогах две поначалу невольные попутчицы ближе узнают друг друга и находят несколько общих тем, среди которых есть и взаимоотношения детей и матерей. В диалогах поднимаются сложные вопросы, но поданы они с иронией, шутки и предлагаемые ситуации нет-нет, да и вызовут как минимум улыбку. На первых показах еще чувствуется некоторая натуга, с которой актрисы разыгрывают спектакль. Видимо, сказывается перерыв между двумя версиями «Беглянок» и различные установки режиссеров по подаче материала.

Фото: Анна Липецкая / ВГАДТ имени Кольцова

Завершается спектакль новым побегом. Спустя полгода счастливая Марго («путешествовала по Европе, занималась любовью, один раз, но с каждым») забирает Клод из «Лиловой рощи». Что стало с семьями героинь после их первого приключения, как близкие восприняли чудачества женщин и какие из этого сделали выводы, не упоминается. Зритель же, который по замыслу режиссера должен почувствовать «печальное, но не тягостное трагическое послевкусие», остается наедине с вопросом, была ли это популяризация распространяющейся в последнее время концепции «Разреши себе делать все, что хочешь» или предостережение о том, к чему может привести отсутствие внимания к матерям и женам.

Чего опасаются воронежские театральные режиссеры

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