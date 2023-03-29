Воронежский театр кукол представил спектакль о птеродактиле-изобретателе

Премьера спектакля «Тайна полета Птеродактиля» по рассказу Светланы Андреяновой прошла в Воронежском театре кукол «Шут» на минувших выходных. Его поставил актер драмтеатра Игорь Болдышев, который часто готовит у себя в театре хореографию для новых спектаклей и для которого это первый опыт работы в театре кукол.

Короткая сказка о маленьком Птеродактиле, который хочет облегчить жизнь своей бабушке, идет на малышкиной сцене и предназначена для детей от трех лет. Динозавры живут наверху большой скалы и каждый день вынуждены ходить пешком вниз и вверх, чтобы добыть себе пропитание — крыльев у птеродактилей еще нет. Именно их и изобретет главный герой.

По словам Игоря Болдышева, он при работе над спектаклем вдохновлялся своими сыновьями, которые тоже постоянно что-то пытаются сделать и выпилить. Постановка в этом плане тоже побуждает изобретательский дух — очень много разных приспособлений показывают на сцене, от древнего подобия киноленты до системы веревок, с помощью которых можно поднять еду наверх. Ну а то, что птицы, крыльями которых динозаврик вдохновился, появились позже птеродактилей, маленьким зрителям расскажет кто-нибудь другой.