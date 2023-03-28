Вашингтон приветствовал приостановку судебной реформы в Израиле

В руководстве Соединенных Штатов Америки одобрили решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приостановить утверждение судебной реформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карин Жан-Пьер

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Карин Жан-Пьер

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«Мы приветствуем это заявление (премьера Нетаньяху.— "Ъ") с точки зрения созидания пространства для компромисса. Компромисс — это именно то, к чему мы призывали. И мы продолжаем настоятельно призывать руководство Израиля найти компромисс как можно скорее»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (цитата по Reuters).

В понедельник, 2 марта, президент США Джо Байден поделился своими опасениями относительно предлагаемой судебной реформы непосредственно с Биньямином Нетаньяху, пишет Reuters. «Мы по-прежнему обеспокоены последними событиями»,— указал тогда же координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

О приостановке обсуждений в Кнессете судебной реформы премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил вчера. Такое решение руководство страны приняло на фоне продолжительных и масштабных демонстраций против проекта реформы. В то же время массовыми стали и акции в поддержку предлагаемых нововведений.

О расколе в израильском обществе — в материале «Ъ» «Израиль выбил себе отсрочку».

Григорий Лейба