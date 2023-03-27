Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Haaretz: профсоюз врачей Израиля объявил о приостановке работы системы здравоохранения до отмены судебной реформы

Профсоюз врачей Израиля заявил, что с сегодняшнего дня, 27 марта, работа системы здравоохранения в стране будет «заморожена». Ее обещают возобновить после отмены судебной реформы, которая вызвала массовые протесты по всему Израилю, сообщает газета Haaretz. Врачи уточнили, что продолжат выполнять «жизненно важные процедуры».

В декабре Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьера Израиля и анонсировал реформы, в том числе юридической системы. Она подразумевает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива привела к протестам, но господин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу. Он отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта за его призыв отказаться от реформы. Сегодня аналогичный призыв озвучил президент Израиля Ицхак Герцог.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Премьер Израиля пожертвовал безопасностью».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...