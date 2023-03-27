Haaretz: профсоюз врачей Израиля объявил о приостановке работы системы здравоохранения до отмены судебной реформы

Профсоюз врачей Израиля заявил, что с сегодняшнего дня, 27 марта, работа системы здравоохранения в стране будет «заморожена». Ее обещают возобновить после отмены судебной реформы, которая вызвала массовые протесты по всему Израилю, сообщает газета Haaretz. Врачи уточнили, что продолжат выполнять «жизненно важные процедуры».

В декабре Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьера Израиля и анонсировал реформы, в том числе юридической системы. Она подразумевает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива привела к протестам, но господин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу. Он отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта за его призыв отказаться от реформы. Сегодня аналогичный призыв озвучил президент Израиля Ицхак Герцог.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Премьер Израиля пожертвовал безопасностью».

Лаура Кеффер