Baidu отказалась от публичного запуска своего аналога ChatGPT и провела закрытую демонстрацию

Китайская компания Baidu провела закрытую презентацию своей альтернативы ChatGPT под названием ERNIE, обосновав это «высоким спросом». Как сообщает Reuters, в Baidu получили заявки на тестирование ERNIE более чем от 120 тыс. компаний. Baidu планирует провести больше таких закрытых презентаций.

На фоне сообщений об отмене публичного запуска ERNIE акции Baidu упали на 4,5%. Ранее планировавшаяся трансляция должна была стать публичной, а сам бот позиционировался как открытый для СМИ и общественности. ИИ-бот ERNIE был представлен 16 марта — тогда генеральный директор Baidu Робин Ли признал, что нейросеть компании все еще далека от совершенства. Для анонса использовались заранее записанные ролики с ответами ERNIE. После неубедительной презентации акции компании упали на 10%.

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Евгений Федуненко