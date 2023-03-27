Глава нацбанка Саудовской Аравии уходит в отставку после отказа от новых вложений в Credit Suisse

Председатель национального банка Саудовской Аравии Аммар аль-Худаири уходит в отставку после того, как его слова вызвали падение стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление нацбанка. Нацбанк Саудовский Аравии — один из крупнейших держателей акций Credit Suisse.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saudi National Bank Фото: Saudi National Bank

Как пишет Bloomberg, должность главы нацбанка Саудовской Аравии займет главный исполнительный директор регулятора Саид Мохаммед аль-Гамди.

13 марта Credit Suisse заявил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетах. После чего Аммар аль-Худаири сообщил, что нацбанк Саудовской Аравии отказался от новых вложений в банк из-за норм регулятора. Инвесторы также сообщили, что ожидают банкротства Credit Suisse. В результате 15 марта акции банка рухнули на 30%.

19 марта национальный банк Швейцарии сообщил о слиянии двух крупнейших банков страны UBS и Credit Suisse. UBS выкупит акции Credit Suisse по цене 0,5 швейцарского франка за каждую, общая сумма сделки составит более $2 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вся Швейцария в страшном смятенье».

Олеся Павленко