Геймеров сбросили со счета

Официальный рынок онлайн-игр в РФ за год упал на 80%, гласят данные Российской ассоциации электронных коммуникаций. По подсчетам аналитиков, выручка в этом сегменте ежегодно росла на 10% и по итогам 2021-го достигла почти 100 млрд руб. Но за последний год расходы пользователей резко сократились. Во многом это связано с недоступностью трансакций в магазинах приложений AppStore и Google Play, а также на игровой платформе Steam.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом россияне активно используют для оплаты контента серые схемы, рассказала главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Мария Сайкина: «Топовые тайтлы Dota, Call of Duty, Fortnite, то есть то, во что играет массовый пользователь, за что он платит деньги, недоступны сейчас через официальные каналы. Основные дистрибуторы контента — Steam, PlayStation — ушли с российского рынка, официально пользователи из РФ не могут там осуществлять платежи.

Вместе с тем очень сильно снизились внутренние игровые переводы. Оплата через российские карты не проходят. При этом мобильные игры составляют 60% рынка. Если мы говорим опять-таки о сокращении на 80%, то часть этих денег просто ушла в серую зону. Но, по данным аналитической платформы Sensor Tower, которая оценивает глобальный игровой рынок, доля России по загрузке мобильных приложений не так сильно просела. Кроме того, был очень резкий рост, порядка 30%, во время пандемии COVID-19. И вот в этих 80%, если мы посмотрим, есть еще некий эффект отскока».

В компании «Цифровая экономика» и Российской ассоциации электронных коммуникаций полагают, что, несмотря на проблемы с доступом к зарубежному контенту, объем рынка онлайн-игр может восстановиться в течение два-три лет.

Этому, в частности, поспособствует господдержка российских разработчиков и интерес со стороны Китая, убежден директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов: «Сейчас большой фокус делается на локальный рынок России и СНГ. Примерно общий объем составляет где-то 400 млрд руб. У нас исторически так сложилось, что MMORPG были популярны у российских игроков, потому что распространялись по условно бесплатной модели. Именно поэтому у нас страна находится на лидирующих позициях в том числе и в киберспорте.

В последние дни активно обсуждается, что российские игры могут получить экспансию в Китай, потому что в этом есть заинтересованность обеих стран.

Кроме того, со стороны государства сейчас идет поддержка игровой индустрии, запускаются всевозможные инициативы вроде той же "Начни игру", которая является частью федерального проекта. В его рамках объединяют учащихся в школах вокруг темы разработки, выделяются гранты, есть различные фонды, которые этим занимаются. Эти игры необязательно должны иметь прямую ярко выраженную патриотическую тематику, но они как минимум должны быть интересны нашей локальной аудитории. Ближайший пример — "Смута", которую делает Cyberia Nova, это, как сами разработчики заявляют, что-то вроде российской версии Ghost of Tsushima. Atomic Heart за три недели после релиза игра собрала 5 млн копий по продажам».

При этом уже сейчас российские разработчики игр сталкиваются с трудностями. Так, еще в январе 2023-го представители индустрии говорили, что опасаются блокировок в зарубежных базах саундтреков и звуковых эффектов. Кроме того, в Минцифры обсуждались проблемы, связанные с ограничением доступа к популярным у разработчиков редакторам 2D- и 3D-графики.

Все эти проблемы откатывают рынок на 15 лет назад, подчеркнул независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко: «Игровой рынок вообще в мире не является национальным, и весь русский сегмент составлял не более 3-4%. Многим отечественным разработчикам, например, компании Playrix из Вологды, которые делали известные Gardenscapes и Planescape, пришлось просто свернуть свой бизнес в стране.

То, что рынок упал не на 100%, а где-то примерно на 80%, это еще очень большая заслуга того, что у нас остается какой-то внутренний сектор. Тот же My.Games пытается еще сохранить реноме и делать хорошую мину при плохой игре.

Игра под названием Atomic Heart — это 100% русская игра, созданная русскими людьми и в России. Но ее разработчики от этого сейчас всячески открещиваются и говорят, что они — международная кипрская компания. Тем не менее эта игра в России издается эксклюзивно на платформе VK Play.

Что касается зарубежных онлайн-игр, импортозаместить их можно, например, китайской продукцией. Но дело в том, что в ней существует очень много, скажем так, национальной культурной специфики, которая русскому человеку обычно не заходит. Все те достижения игрового рынка, созданные за последние 15 лет, за 2022 год были, к сожалению, потеряны».

В 2022-м выручка глобального рынка видеоигр также упала впервые за последние годы. По данным аналитиков профильного портала Newzoo, она снизилась на 4%, до $185,5 млрд.

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Анна Маргулис