Протестующие против судебной реформы в Израиле анонсировали «неделю паралича»

Организаторы протестов против судебной реформы в Израиле анонсировали «неделю паралича», подразумевающую протесты по всей стране, сообщает The Jerusalem Post. По задумке протестующих, акции будут проводить во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и депутаты, чтобы «дать им понять, что диктатура не пройдет». Широкомасштабные акции были анонсированы после пятничных протестов, в которых приняли участие «многие тысячи человек», уточняет газета.

В декабре Биньямину Нетаньяху вернулся на пост премьер-министра Израиля, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива вызвала недовольство израильтян, и протесты по всей стране продолжаются уже 11 недель. Господин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу.

Подробности — в публикации «Ъ» «Премьер Израиля вмешал себя в реформу».

Лаура Кеффер