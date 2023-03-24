Медведев допустил применение ядерного оружия при попытке Украины отвоевать Крым

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытка Украины отвоевать Крым станет для РФ основанием для применения любого оружия, в том числе предусмотренного доктриной ядерного сдерживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, говорится в военной доктрине (.pdf) России.

«Если говорить о серьезных вещах, связанных, например, с попыткой отвоевать Крым... Совершенно очевидно, это является основанием для применения всех средств защиты, включая предусмотренных доктриной ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружений грозит существованию самого государства»,— сказал Дмитрий Медведев в интервью, фрагменты которого опубликованы в его Telegram-канале.

Зампред Совбеза подчеркнул, что «попытка отколоть часть государства» является посягательством на его существование. «Я надеюсь, это понимают наши друзья за океаном»,— отметил Дмитрий Медведев.

22 марта зампред Совбеза заявил, что поставки иностранного оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис. Ранее Дмитрий Медведев говорил, что российская армия может защищаться любым видом вооружений, включая ядерное, если США хотят военного поражения России.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов