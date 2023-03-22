Медведев увидел приближение ядерного апокалипсиса в поставках иностранного оружия на Украину

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал интервью российским СМИ. В беседе с журналистами он заявил, что угроза ядерного конфликта не миновала, а только возросла. По его словам, поставки иностранного оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала! Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис»,— сообщил господин Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей соцсети «ВКонтакте».

По мнению зампреда Совбеза, Запад просчитался, когда не поверил в степень решимости президента РФ и отказался давать гарантии безопасности России.

Ранее господин Медведев заявил, что российская армия может защищаться любым видом вооружений, включая ядерное, если США хотят военного поражения России. Дмитрий Медведев считает, что это очевидно для всех «разумных сил».

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».