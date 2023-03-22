Райффайзенбанк повышает лимиты

Райффайзенбанк ужесточил условия валютных переводов для юрлиц. С 3 апреля 2023-го минимальная сумма операций, которые кредитная организация будет обрабатывать, составит 50 тыс. в американской или европейской валюте. Для отправлений в юанях нижний порог — 100 тыс. Такое повышение лимитов объясняется политикой корреспондентских банков, которые якобы вводят дополнительные проверки, поэтому обслуживать платежи становится дольше и сложнее. Ухудшая условия, Райффайзенбанк пытается снизить нагрузку на свою инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вместе с тем за последние два месяца банк уже во второй раз изменяет правила валютных переводов: в конце февраля он устанавливал минимальную отметку на уровне $15 тыс. Не исключено, что вслед за австрийским холдингом условия поменяют и другие организации, отметил гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов:

«Банк увеличивает эти лимиты для того, чтобы сократить количество относительно небольших трансакций за рубеж, потому что каждая из них стоит определенных денег и операционных расходов. С усложнением процедуры трансграничных переводов их себестоимость растет. А что касается других банков, то в целом мы видим, что на рынке все меньше и меньше игроков, которые позволяют переводить деньги за рубеж.

Так что это проблема для тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, — приходится изобретать какие-то новые пути и форматы переводов».

По данным аналитиков, сейчас через Райффайзенбанк осуществляется до половины исходящих из России платежей в валюте. Поэтому любые изменения условий ощутимы для бизнеса, отмечают собеседники “Ъ FM”. Впрочем, как говорят игроки рынка, сейчас импортеры и экспортеры сталкиваются с более серьезными проблемами, чем повышение лимитов на трансакции. Например, оплату за некоторую продукцию, в частности, электронику, кредитные организации вообще отказываются обрабатывать.

Что касается увеличения минимальных сумм переводов, то оно для бизнеса не очень ощутимо, пояснил коммерческий директор компании SOTA Logistic Кирилл Латинский: «С точки зрения наших клиентов и с учетом логистики, как правило, инвойсная стоимость товарной партии при поставках из различных государств в Россию составляет от 50 тыс. в европейской или американской валюте. Но, безусловно, бывают исключения. Вот по таким недорогим грузам, возможно, российские импортеры количество товарной партии будут увеличивать с целью проведения оплаты. Но это небольшой процент.

Безусловно, есть и другие игроки на финансовом рынке. Просто Райффайзенбанк — это международная крупная организация, и платежи через него проходят, как правило, своевременно. Если же, например, для трансакций используются российские банки, то сами переводы могут существенно дольше проводиться».

После решения Райффайзенбанка лимиты на вывод средств в долларах стали поднимать и брокеры, к примеру, «Атон», «Финам», «Цифра брокер», БКС и ITinvest. Они повысили нижний порог до $50 тыс.

Чем продиктовано такое решение? И как оно отразится на финансовых компаниях? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с управляющим директором компании «Иволга Капитал» Дмитрием Александровым: «Если говорить про "Финам", то он строил свою валютную инфраструктуру именно через Райффайзенбанк, и в данном случае он просто вынужден следовать всем ограничениям, которые есть у кредитной организации.

Я ожидаю, что и другие брокеры, которые обслуживаются в этом банке, также изменят правила. Но это далеко не весь рынок.

Вместе с тем, разумеется, определенный отток клиентов уже наблюдается. Многие брокеры вводили достаточно нелояльные комиссии для физических лиц на покупку недружественных валют. Так что инвесторы искали возможности приобрести ее у других, менее крупных игроков. Но я не думаю, что это какая-то серьезная тенденция, которая может критически изменить расстановку сил на этом рынке.

Все-таки основная ценность брокера состоит в инфраструктуре торговли ценными бумаги, и обмен валют — это в каком-то смысле сопровождающая функция. Наконец, зачастую у брокеров можно согласовать специализированные пониженные тарифы. Для тех клиентов, которые делают основной оборот и основную комиссию, новые ограничения не являются критическими».

Тем временем российские банки, попавшие под западные ограничения, тоже начинают ухудшать условия по трансакциям за рубеж. Тинькофф, к примеру, приостановил переводы в евро и долларах в Сербию, Монголию, а также Боснию и Герцеговину.

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Иван Хорушевский