Главные новости за 23 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Сочи признали законным снос 100-летнего корпуса гостиницы «Москва» на улице Депутатской.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ничтожным договор аренды земельного участка перед стадионом «Фишт», на котором возводится жилой комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence. Его строительством занималась компания, связанная с семьей Александра Ткачева.

Алексей Луговский возглавил отдел зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества администрации Краснодара. Кроме того, 26-летний Денис Ярченко назначен руководителем управления контроля мэрии кубанской столицы.

Президиум регионального политсовета «Единой России» исключил из партии депутата городской думы Краснодара Алексея Бердникова, у которого ранее обнаружили зарубежный счет.

Майкопский городской суд приговорил бывшего главу администрации Майкопа Андрея Гетманова к пяти годам условно за вымогательство и незаконное хранение боеприпасов.

Президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших и пустых грузовых автомобилей по восстановленной автомобильной части Крымского моста.

Владимир Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Кубанского казачьего войска (ККВ) Александру Власову.

Местные жители перекрыли путь мусоровозам к полигону ТКО в станице Полтавской. Они потребовали запретить грузовикам ездить на свалку через станицу.

Средняя сумма взятки за прошлый год в Краснодаре составила 3,4 млн руб. За 2022 год в краевом центре было выявлено 22 подобных преступления, уголовные дела возбуждены в отношении 19 лиц.

Wildberries ввел в эксплуатацию вторую очередь распределительного центра в Краснодаре, увеличив его общую площадь вдвое. Инвестиции в расширение логоцентра составили 3,7 млрд руб.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, когда в Майкопе построят аэропорт. По его словам, его создание начнут обсуждать после завершения строительства курорта «Лагонаки».

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