Отдел зарубежных связей администрации Краснодара возглавит Алексей Луговский

Алексей Луговский возглавит отдел зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества администрации Краснодара. Его кандидатуру во время 55-го очередного заседания согласовали депутаты городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба краснодарской мэрии.

Ранее он занимал должность заместителя начальника управления контроля и протокола администрации города.

Алексей Луговский родился в 1976 году. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» и «Бухгалтерский учет и аудит». Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Десять лет (2001–2011 гг.) Алексей Луговский посвятил службе в Вооруженных силах РФ. После занимал должность помощника руководителя УФНС по Краснодарскому краю, а также работал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram