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Краснодарский депутат Бердников исключен из ЕР за «дискредитацию партии»

Президиум регионального политсовета «Единой России» исключил из партии депутата городской думы Краснодара Алексея Бердникова. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ЕР.

«Решение принято в связи с тем, что Алексей Бердников совершил действия, дискредитирующие партию»,— говорится в сообщении.

Помимо этого господин Бердников лишен статуса городского депутата. Такое решение приняли его коллеги на очередном заседании гордумы Краснодара. Причиной досрочного прекращения полномочий депутата Алексея Бердникова стал счет в иностранном банке.

Ранее господин Бердников рассказал «Ъ-Кубань», что «никто никогда этого счета не скрывал». По его словам, это ипотечный счет супруги, она родилась в Эстонии.

Алексей Бердников родился в Сочи 10 июня 1980 года. Окончил в 2002 году Сочинский государственный университет туризма и курортного дела по специальности «экономист». Основное место работы — ООО «Сиэл Групп». В 2013 году входил в руководство компании «Ланит-Юг». Она по договору с администрацией Краснодара занималась пилотным проектом автоматизированной системы платных парковок. Позднее компанию «Ланит-Юг» переименовали в «Городские парковки».

Олег Исаев

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