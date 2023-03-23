Глава Адыгеи рассказал о планах по строительству аэропорта в Майкопе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, когда в Майкопе построят аэропорт. Изданию «РБК Краснодар» он сообщил, что его создание начнут обсуждать после завершения строительства курорта «Лагонаки».

«Мы сегодня развиваем туризм, строим "Лагонаки". Следующий этап — обсуждение. Поэтому сегодня рано говорить об этом. Но тема остается в повестке в любом случае»,— отметил глава республики.

Власти Адыгеи отмечали, что в районе станицы Ханской в рамках развития экокурорта планируют создать аэропорт. Они рассчитывают, что это позволит вдвое увеличить турпоток в «Лагонаки». В создание курорта планируют инвестировать более 60 млрд руб. Первый этап строительства намерены завершить в 2025 году.

Татьяна Ручкина

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