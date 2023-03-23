Wildberries инвестировал 4 млрд рублей в расширение логистического комплекса в Краснодаре

Wildberries ввел в эксплуатацию вторую очередь распределительного центра в Краснодаре, увеличив его общую площадь вдвое. Инвестиции в расширение логоцентра составили 3,7 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе маркетплейса.

Общие инвестиции в строительство логоцентра увеличились до 7,5 млрд руб. Компания отмечает, что площадь новой очереди составила 50 тыс. кв. м, а общая площадь достигла 100 тыс. кв. м. За счет этого местные продавцы товаров на маркетплейсе смогут расширить ассортимент локальной продукции и увеличить свои доходы. Кроме того, для жителей Краснодара и близлежащих населенных пунктов появилось около 2,5 тыс. новых рабочих мест.

В компании отмечают, что расширение логоцентра связано с интенсивным развитием онлайн-торговли на Кубани в плане как потребительского спроса, так и освоения онлайн-каналов местным бизнесом. Только за 2022 год на маркетплейсе зарегистрировались более 5,5 тыс. новых предпринимателей из региона, а их продажи выросли на 162%, до 7,5 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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