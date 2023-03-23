В Сочи снос 100-летнего корпуса гостиницы «Москва» признали законным

В Сочи признали законным снос 100-летнего корпуса гостиницы «Москва» на улице Депутатской, 10. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

В последние годы здание использовали в качестве гостевого дома «Теремок», но летом прошлого года гостиницу закрыли на реконструкцию. Позднее было принято решение о демонтаже здания. По информации отдела управления госохраны объектов культурного наследия, сведения о незаконном сносе исторического здания были направлены в правоохранительные органы. В администрации курорта разрешение на снос не выдавалось.

По результату проверки выяснилось, что здание не имело архитектурной ценности, поскольку объект являлся пристройкой к историческому объекту. Как отметили в прокуратуре края, строение было демонтировано, объект культурного наследия остался цел.

Анастасия Донскова

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