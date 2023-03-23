Владимир Путин одобрил запуск движения небольших и пустых грузовиков по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших и пустых грузовых автомобилей по восстановленной автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Возможность пропуска небольших грузовиков, таких как «ГАЗель», и возврата пустых большегрузов с целью увеличения пропускной способности будет рассмотрена на ближайшей комиссии.

При этом запуск крупных автомобилей с большим грузом в настоящее время не планируется, поскольку существуют риски, связанные с проведением СВО, отметил господин Хуснуллин.

Восстановительные работы на автодорожной части Крымского моста завершились досрочно в феврале текущего года. Ремонт железнодорожных путей идет с опережением сроков. По заявлению вице-премьера, железнодорожная часть моста будет восстановлена летом 2023 года.

Анастасия Донскова

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